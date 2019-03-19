Volkswagen планирует выпустить модернизованный кроссовер T-Cross





Известно, что автомобиль увеличится в размерах, что повысит уровень комфорта для пассажиров. Архитектура новинки такая же, как у предшественника Volkswagen Polo. В первую очередь T-Cross попадет на рынок Китая, так как немецкая компания имеет там большой спрос на свою продукцию.«Сердцем» автомобиля станет атмосферный двигатель, объем которого 1,5 литра, а отдача - 110 лошадиных сил. Также кроссовер будет доступен к покупке и в другой комплектации, мотор которого будет мощностью 150 лошадиных сил.Когда Volkswagen T-Cross попадет на Мировой рынок и по какой цене, пока не уточняют.