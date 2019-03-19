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Volkswagen планирует выпустить модернизованный кроссовер T-Cross

Немецкая автомобильная марка Volkswagen намерена выпустить модернизованный кроссовер Volkswagen T-Cross. Об этом заявил производитель.
Volkswagen планирует выпустить модернизованный кроссовер T-Cross

Известно, что автомобиль увеличится в размерах, что повысит уровень комфорта для пассажиров. Архитектура новинки такая же, как у предшественника Volkswagen Polo. В первую очередь T-Cross попадет на рынок Китая, так как немецкая компания имеет там большой спрос на свою продукцию.

«Сердцем» автомобиля станет атмосферный двигатель, объем которого 1,5 литра, а отдача - 110 лошадиных сил. Также кроссовер будет доступен к покупке и в другой комплектации, мотор которого будет мощностью 150 лошадиных сил.

Когда Volkswagen T-Cross попадет на Мировой рынок и по какой цене, пока не уточняют.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:26

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