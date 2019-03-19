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Ксения Бородина опять решила накормить своих детей ресторанной едой

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в очередной раз отдала свое предпочтение ресторанной еде, а не домашней.
Ксения Бородина опять решила накормить своих детей ресторанной едой

По мнению многочисленных подписчиков телезнаменитости, Ксения «травит» своих наследников таким ежедневным питанием.

В очередной раз 36-летняя ведущая «Дома-2» попала под прицел недоброжелателей. А все потому, что решила пообедать со своими детьми не дома, а в ресторане.

Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, которая была сделана на фоне дорогостоящих автомобилей. Под снимком Ксения объяснила поклонникам, что они с семейством приехали за «любимым вьетнамским супчиком».
Ксения Бородина опять решила накормить своих детей ресторанной едой

Несмотря на то, что многие фанаты оценили публикацию своей любимицы, злопыхатели знаменитости принялись вовсю критиковать ее. Один за другим хейтеры принялись заявлять, что Ксения не заботится не только о своем здоровье, но и о самочувствии своих наследниц.

«Бородина, ладно, ты не умеешь готовить, ну так ты же себе прислугу нанимаешь, разве нельзя дома кушать? Домашняя еда куда безопаснее!», «Ну Бородуля как всегда.. На себя любимую то ладно, что все равно, а о детях, что не нужно думать?», - пишут в Сети.

К слову, в этот раз телеведущая телестройки «Дом-2» не стала отвечать на нелицеприятные комментарии антифанатов, несмотря на то, что очень не любит критику.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:18

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