Подруга Юлии Началовой рассказала, что певица перед смертью боялась признаться о болезни поклонникам





Как сообщила Фролова, обострение болезни случилось у поп-звезды в 2017 году, осенью. До этого Юлия Началова страдала от так называемой "болезни королей" - подагры, которая мучила ее суставы. Артистка превозмогала боль, так как приходилось очень много работать. Из-за больших физических нагрузок состояние звезды обострилось - Началова впервые попала в больницу в сентябре-октябре 17-го года. После этого певица рассказала друзьям о проблемах со здоровьем.Исполнительница до последнего старалась скрыть от общественности, что ее жизнь медленно разрушали язва желудка, обостренная подагра, низкий гемоглобин, повышенная соя, а также воспаленные тофусы на руках и ногах. Юлия Началова не хотела показывать публике свои болезни, боясь, что поклонники не поймут и отвергнут ее.Друзья, как могли, поддерживали знаменитость, говоря: нужно бороться, признается подруга поп-дивы.Она сообщила: Юлия Началова смогла восстановиться и "полететь", продолжая заниматься любимым делом. Она работала до последних дней, угасая в течении этого периода.По словам Фроловой, к медикам стоит обращаться за помощью еще на начальной стадии заболевания. Она уверена, что необходимо сделать диагностику как можно раньше и получить рекомендации по лечению. Гостья шоу Малахова полагает, что если бы Юля вовремя посетила клинику, то все могло бы быть по-другому.