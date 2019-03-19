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Актер «Кадетства» Александр Никулин бросил внебрачную дочь и вернулся к жене

В студии «Пусть говорят» всплыла история о внебрачной дочери звезды сериала «Кадество» Александра Никулина. Алла Никитина, мать ребенка, пожаловалась, что 60-летний актер бросил их с малышкой и вернулся к жене.
Актер «Кадетства» Александр Никулин бросил внебрачную дочь и вернулся к жене

Бывшая певица познакомилась с Никулиным в Турции три года назад на съемках клипа, где они играли главных героев. После совместной работы между актером и молодой артисткой завязались отношения, развивавшиеся очень стремительно. По словам Никитиной, она не знала, что возлюбленный женат, а напрямую о семейном статусе не спрашивала. Знаменитость сказал правду, когда узнал о беременности любовницы. Никулин очень ждал появления ребенка, но не решался уйти из семьи. Через некоторое время актер и экс-певица стали жить вместе, но однажды он собрал сумку и сообщил, что возвращается к супруге. Знаменитость заявил, мол, наигрался, все это ему надоело, и усомнился в своем отцовстве. С тех пор мать ребенка кинозвезды не может с ним связаться.
Актер «Кадетства» Александр Никулин бросил внебрачную дочь и вернулся к жене

Редакторы «Пусть говорят» решили разузнать мнение артиста о взаимоотношениях с Никитиной. Никулин признался, что встречался с ней исключительно как с коллегой. Им предстояло в клипе играть любовников, поэтому нужно было познакомиться и обсудить нюансы съемки. Никитина все время делала совместные фото, чем очень удивляла звезду «Кадетства».
Актер «Кадетства» Александр Никулин бросил внебрачную дочь и вернулся к жене

Гостья ток-шоу рассказала, что ДНК-тест подтвердил отцовство Никулина, и суд обязал его выплачивать на их совместную дочь алименты. Никитина на вопрос, зачем она пришла в студию, ведь актер оказывает материальную поддержку ребенку, заявила, что хочет заставить его общаться с малышкой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:03

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