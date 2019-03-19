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Муж Собчак Максим Виторган сообщил, что его «крестят в спину»

Любимый супруг бывшего кандидата в президент РФ в 2018 году Ксении Собчак – известнейший российский актер Максим Виторган рассказал в личном микроблоге, что неожиданно его начали «крестить в спину».
Муж Собчак Максим Виторган сообщил, что его «крестят в спину»

По мнению многочисленных интернет-пользователей, Виторган пытается изобразить из себя жертву, чтобы привлечь к своей персоне куда больше внимания.

Новость о том, что Максим и Ксения решили расстаться, шокировала многих фолловеров, которые до последнего верили, что звездное семейство сможет сохранить брак.

На сегодняшний день в Сети продолжают активно искать причину разрыва Собчак и Виторган, а некоторые читатели даже уверены, что парочка на самом деле не рассталась, а просто «хайпит» на этой теме.
Муж Собчак Максим Виторган сообщил, что его «крестят в спину»

Несколько часов назад Максим опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, который тут же привлек внимание его подписчиков. А все из-за того, что в своем свежем блоге Виторган рассказывает, что сейчас при нем не только говорят шепотом, но и даже «крестят в спину».

Также актер указал на то, что сейчас старается одеваться в что-то не очень строгое, чтобы его и вовсе не похоронили. Впрочем, прочитав некоторые комментарии, Максим сделал выводы, что нужно отныне появляться в обществе с веером, чтобы им прикрывать свое печальное лицо.

К слову, поклонники Виторгана в очередной раз не упустили возможности поддержать своего кумира и указать ему на то, что вся печаль временна.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:01

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