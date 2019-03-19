Муж Собчак Максим Виторган сообщил, что его «крестят в спину»





По мнению многочисленных интернет-пользователей, Виторган пытается изобразить из себя жертву, чтобы привлечь к своей персоне куда больше внимания.Новость о том, что Максим и Ксения решили расстаться, шокировала многих фолловеров, которые до последнего верили, что звездное семейство сможет сохранить брак.На сегодняшний день в Сети продолжают активно искать причину разрыва Собчак и Виторган, а некоторые читатели даже уверены, что парочка на самом деле не рассталась, а просто «хайпит» на этой теме.Несколько часов назад Максим опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, который тут же привлек внимание его подписчиков. А все из-за того, что в своем свежем блоге Виторган рассказывает, что сейчас при нем не только говорят шепотом, но и даже «крестят в спину».Также актер указал на то, что сейчас старается одеваться в что-то не очень строгое, чтобы его и вовсе не похоронили. Впрочем, прочитав некоторые комментарии, Максим сделал выводы, что нужно отныне появляться в обществе с веером, чтобы им прикрывать свое печальное лицо.К слову, поклонники Виторгана в очередной раз не упустили возможности поддержать своего кумира и указать ему на то, что вся печаль временна.