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Представлен диалоговый сенсорный экран AVer EP65, интегрируемый с Zoom Rooms

Тайваньская компания-производитель систем видеоконференцсвязи AVer Information продемонстрировала диалоговый плоский сенсорный экран EP65. Он сертифицирован программным обеспечением для конференций Zoom Rooms.
Представлен диалоговый сенсорный экран AVer EP65, интегрируемый с Zoom Rooms

Теперь пользователям AVer и Zoom достаточно лишь «одного касания», чтоб присоединится к видеоконференциям. Это можно осуществить благодаря установке программного обеспечения Zoom Rooms с Touch в AVer. Также встроен микрофон дальней зоны и видеокамера с разрешением 4К.

Новый экран используется как интерактивная презентационная доска. Им можно пользоваться вместе с вывесками цифр и объединить работу с некоторыми устройствами пользователей.

Компания отмечает, что у устройства EP65 всего один провод - шнур питания. Это свидетельствует о простоте использования. Устройство с модулем Windows IoT, который можно снять, для персонального компьютера не требует особого обслуживания.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:59

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