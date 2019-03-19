Представлен диалоговый сенсорный экран AVer EP65, интегрируемый с Zoom Rooms





Теперь пользователям AVer и Zoom достаточно лишь «одного касания», чтоб присоединится к видеоконференциям. Это можно осуществить благодаря установке программного обеспечения Zoom Rooms с Touch в AVer. Также встроен микрофон дальней зоны и видеокамера с разрешением 4К.Новый экран используется как интерактивная презентационная доска. Им можно пользоваться вместе с вывесками цифр и объединить работу с некоторыми устройствами пользователей.Компания отмечает, что у устройства EP65 всего один провод - шнур питания. Это свидетельствует о простоте использования. Устройство с модулем Windows IoT, который можно снять, для персонального компьютера не требует особого обслуживания.