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Врач перечислил шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Медицинские специалисты назвали 6 признаков серьезных проблем с человеческим здоровьем. По словам экспертов, некоторые из данных распространенных болезней могут свидетельствовать об опасной проблеме со здоровьем.
Врач перечислил шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Специалисты отмечают, что важно отыскать баланс между информированием потенциальных пациентов о рисках, а также необоснованными различными "страшилками". Людям следует обратить внимание на несколько признаков. В их число вошли ночные частые позывы в туалет. В свою очередь это может говорить о заболевании у человека мочеполовой системы, увеличении простаты, а также риске возникновения рака предстательной железы. А вот систематические покалывания в ногах и руках могут говорить о риске инсульта. При этом сильное потоотделение может предупреждать о миеломе либо лимфоме.

Чувство усталости вызывает дефицит витамина D, избыточная либо недостаточная активность щитовидной железы, нехватка железа. При этом имеет место риск образования рака крови. Внезапная потеря веса, а также постоянное чувство жажды могут являться признаками онкологии, а также диабета первого и второго типа.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:31

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