Врач перечислил шесть признаков серьезных проблем со здоровьем





Специалисты отмечают, что важно отыскать баланс между информированием потенциальных пациентов о рисках, а также необоснованными различными "страшилками". Людям следует обратить внимание на несколько признаков. В их число вошли ночные частые позывы в туалет. В свою очередь это может говорить о заболевании у человека мочеполовой системы, увеличении простаты, а также риске возникновения рака предстательной железы. А вот систематические покалывания в ногах и руках могут говорить о риске инсульта. При этом сильное потоотделение может предупреждать о миеломе либо лимфоме.Чувство усталости вызывает дефицит витамина D, избыточная либо недостаточная активность щитовидной железы, нехватка железа. При этом имеет место риск образования рака крови. Внезапная потеря веса, а также постоянное чувство жажды могут являться признаками онкологии, а также диабета первого и второго типа.