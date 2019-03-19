Юлия Щеглова и Майя Донцова заключили двойное пари

«Я с ним не сойдусь», - подчеркнула Юлия в блоге.

«Я ничего отдавать не буду!», - заявила Юлия.





Считанные часы назад на официальной страничке телепроекта «Дом-2» появился новый пост, который впервые там оставила недавно пришедшая в Периметр Юлия Щеглова.По словам брюнетки, они поспорили с Майей на 15 тысяч рублей. Дело в том, что возлюбленная Алексея Купина просто-таки убеждена, что Юлия сойдется с бывшим избранником, даже если тот с кем-то из девушек поцелуется или займется «волшебством».Впрочем, Щеглова настаивает на другой версии событий. Девушка заявляет, что не намерена возобновлять отношения с Евгением Ромашовым, особенно после того, как он демонстративно поцеловал прямо во время Лобного места новенькую участницу.Также Щеглова сообщила, что они с Донцовой заключили пари еще по одному поводу. Выяснилось, что Майя не верит, что Юлия, заблокировав Евгения в социальных сетях, не разблокирует его на протяжении текущего месяца. В итоге и этот спор кому-то из участниц обойдется в 15 тысяч рублей.Нужно сказать, что на сегодняшний день Ромашов хочет сойтись с Щегловой, однако девушка то и дело повторяет экс-возлюбленному, чтобы он сначала отдал Донцовой 15 тысяч рублей, потом она подумает, возобновлять ли с ним отношения или нет.