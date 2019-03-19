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«Петь буду»: Отец Юлии Началовой рассказал о разговоре с дочерью в больнице

Отец Юлии Началовой Виктор Васильевич очень тяжело переживает трагедию с дочерью. Пребывая в больнице, певица старалась не падать духом и успокаивала родных - она обязательно поправится и будет петь. Родитель артистки не терял уверенности, что она через несколько дней вернется домой.
«Петь буду»: Отец Юлии Началовой рассказал о разговоре с дочерью в больнице

Виктор Началов раннего девства занимался с наследницей музыкой, писал для нее песни, обучал вокалу. Композитору очень сложно смириться с мыслью о смерти дочери, но он нашел в себе силы для общения с представителями прессы. Отец певицы уверен, в ситуации с его наследницей врачи сделали все возможное. Знаменитость слишком поздно обратилась в больницу, у нее на правой ноге в области большого пальца образовалась небольшая рана, напоминавшая мозоль, и она решила пролечить ее самостоятельно. Певица проконсультировалась со специалистами лишь, когда пораженное место сильно опухло. Артистке почистили рану, но у нее уровень сахара превышал норму.
«Петь буду»: Отец Юлии Началовой рассказал о разговоре с дочерью в больнице

Звезда после операции держалась бодро, шутила, общалась по телефону с друзьями. В разговоре с отцом уверяла, что все будет хорошо, и она обязательно будет петь. Виктор Началов не сомневался, через несколько дней его дочь вернется домой. Однако у артистки случился сильнейший абсцесс на фоне болезни, а сердце не выдержало такой колоссальной нагрузки.
«Петь буду»: Отец Юлии Началовой рассказал о разговоре с дочерью в больнице

Началова длительное время страдала от подагры. Виктор Васильевич считает, что заболевание стало последствием анорексии. Несколько лет назад певица решила избавиться от лишнего веса, а в результате заболела. Наследница, вспоминает отец, не любила говорить о своих недугах и не хотела тревожить родителей своим состоянием.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:23

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