Модернизованный кроссовер Honda XR-V стал мощнее





Благодаря опубликованным фото кроссовера Honda XR-V, у специалистов появилась возможность оценить новинку и сделать выводы о ее механизме.В сравнении с предшественником Honda HR-V (Vezel), XR-V имеет другой вид решетки для радиатора и бамперов, а также иную форму противотуманных фар. Внутри машины, возможно, поменяется только материал отделки.В силовые агрегаты теперь входит бензиновая «турбочетверка» от фирменного Civic, емкостью 1,5 литра и мощностью 177 лошадиных сил.Стоимость стандартной сборки Honda XR-V 2019-го года выпуска составит примерно 1,2 млн. рублей. Известно, что за 2018 год компания продала около 170 тысяч таких кроссоверов.