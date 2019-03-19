Модернизованный кроссовер Honda XR-V стал мощнее
На просторах интернета появились снимки модернизованного кроссовера Honda XR-V. Он получил более мощную силовую установку и другой внешний вид.
Благодаря опубликованным фото кроссовера Honda XR-V, у специалистов появилась возможность оценить новинку и сделать выводы о ее механизме.
В сравнении с предшественником Honda HR-V (Vezel), XR-V имеет другой вид решетки для радиатора и бамперов, а также иную форму противотуманных фар. Внутри машины, возможно, поменяется только материал отделки.
В силовые агрегаты теперь входит бензиновая «турбочетверка» от фирменного Civic, емкостью 1,5 литра и мощностью 177 лошадиных сил.
Стоимость стандартной сборки Honda XR-V 2019-го года выпуска составит примерно 1,2 млн. рублей. Известно, что за 2018 год компания продала около 170 тысяч таких кроссоверов.
Благодаря опубликованным фото кроссовера Honda XR-V, у специалистов появилась возможность оценить новинку и сделать выводы о ее механизме.
В сравнении с предшественником Honda HR-V (Vezel), XR-V имеет другой вид решетки для радиатора и бамперов, а также иную форму противотуманных фар. Внутри машины, возможно, поменяется только материал отделки.
В силовые агрегаты теперь входит бензиновая «турбочетверка» от фирменного Civic, емкостью 1,5 литра и мощностью 177 лошадиных сил.
Стоимость стандартной сборки Honda XR-V 2019-го года выпуска составит примерно 1,2 млн. рублей. Известно, что за 2018 год компания продала около 170 тысяч таких кроссоверов.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:14