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Модернизованный кроссовер Honda XR-V стал мощнее

На просторах интернета появились снимки модернизованного кроссовера Honda XR-V. Он получил более мощную силовую установку и другой внешний вид.
Модернизованный кроссовер Honda XR-V стал мощнее

Благодаря опубликованным фото кроссовера Honda XR-V, у специалистов появилась возможность оценить новинку и сделать выводы о ее механизме.

В сравнении с предшественником Honda HR-V (Vezel), XR-V имеет другой вид решетки для радиатора и бамперов, а также иную форму противотуманных фар. Внутри машины, возможно, поменяется только материал отделки.

В силовые агрегаты теперь входит бензиновая «турбочетверка» от фирменного Civic, емкостью 1,5 литра и мощностью 177 лошадиных сил.

Стоимость стандартной сборки Honda XR-V 2019-го года выпуска составит примерно 1,2 млн. рублей. Известно, что за 2018 год компания продала около 170 тысяч таких кроссоверов.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:14

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