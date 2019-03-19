Режиссер фильма "Весна на Заречной улице" Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни в Москве





В Союзе кинематографистов подтвердили кончину режиссера Марлена Хуциева. Сердце выдающегося человека остановилось сегодня, в 7 часов утра. В больницу он попал еще в конце декабря, тогда состояние здоровья кинодеятеля ухудшилось, но не было тяжелым.Марлен Хуциев известен по таким картинам как "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", Два Федора" и другим. В конце 80-х годов режиссер был удостоен звания народного артиста СССР.