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Режиссер фильма "Весна на Заречной улице" Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни в Москве

В Москве в Боткинской больнице ушел из жизни знаменитый режиссер фильма "Весна на Заречной улице" Марлен Хуциев. Последние дни кинодеятель провел в реанимации под присмотром врачей.
Режиссер фильма "Весна на Заречной улице" Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни в Москве

В Союзе кинематографистов подтвердили кончину режиссера Марлена Хуциева. Сердце выдающегося человека остановилось сегодня, в 7 часов утра. В больницу он попал еще в конце декабря, тогда состояние здоровья кинодеятеля ухудшилось, но не было тяжелым.

Марлен Хуциев известен по таким картинам как "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича", Два Федора" и другим. В конце 80-х годов режиссер был удостоен звания народного артиста СССР.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:06

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