PR-менеджер Юлии Началовой: Вопрос с местом проживания дочери артистки Веры еще не решен

По словам PR-менеджера Началовой, у 12-летней Веры Алдониной есть две бабушки и выдающийся дедушка, являющийся прекрасным педагогом по вокалу. Он настоящий профессионал своего дела, и все его ученики завоевывали победу на различных международных конкурсах. Именно Виктор Васильевич помог дочери стать первой в «Утренней звезде» и выиграть вокальный конкурс в Америке.Слова Исаевой подтвердил ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов. Он отметил, что в беседе с журналистами передачи Алдонин рассказал о тяжелом душевном состоянии дочери, проплакавшей всю ночь после известия о смерти матери. Как заявил экс-супруг Началовой, вопрос, где и с кем жить девочке, еще не решался. Однако футболист сейчас находится рядом с ребенком как отец и самый близкий человек. Спортсмен не хочет резко «выдергивать» наследницу из привычной для нее среды, чтобы не травмировать ее.Евгений Алдонин в разговоре с дочерью уверил ее, она всегда может на него рассчитывать и обращаться за помощью в любой момент.