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Land Rover Defender оснастят силовыми агрегатами BMW

Джим Рэтклифф, являющийся основателем развивающейся химической компании Ineos, подтвердил разработку замены, непосредственно для внедорожной версии Land Rover Defender, снятой уже с производства. Новые транспортные средства будут оснащать силовыми агрегатами BMW.
Land Rover Defender оснастят силовыми агрегатами BMW

Согласно ожиданиям, Ineos Automotive должна презентовать своё транспортное средство в течение 2020 года. По имеющимся данным, серийное производство автомобиля начнётся в 2021 году. Проект называли Projekt Grenadier.

Внедорожную версию будут предлагать в различных типах кузова. Ещё авто будут иметь разные вариации колесных баз, а также несколько силовых установок. Основой транспортного средства выступает стальная надёжная рама. При этом кузов Land Rover специалисты изготовят из лёгкого алюминия.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:50

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