Land Rover Defender оснастят силовыми агрегатами BMW





Согласно ожиданиям, Ineos Automotive должна презентовать своё транспортное средство в течение 2020 года. По имеющимся данным, серийное производство автомобиля начнётся в 2021 году. Проект называли Projekt Grenadier.Внедорожную версию будут предлагать в различных типах кузова. Ещё авто будут иметь разные вариации колесных баз, а также несколько силовых установок. Основой транспортного средства выступает стальная надёжная рама. При этом кузов Land Rover специалисты изготовят из лёгкого алюминия.