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Певица МакSим призналась, что ей было сложно вернуться на сцену после болезни

Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, целый год не появлялась на сцене - она брала отпуск из-за проблем со здоровьем. После возобновления своей творческой деятельности певица призналась, как сложно ей влиться в привычный ритм артиста.
Певица МакSим призналась, что ей было сложно вернуться на сцену после болезни

Отдых помог МакSим обрести внутреннюю гармонию и полностью восстановить здоровье, уделить достаточно времени своим подрастающим дочерям - 9-летней Александре и 4-летней Марии. В то же время исполнительница поняла, что женщина не должна превращаться в домохозяйку, а быть занятой, иметь возможность реализовать себя.
Певица МакSим призналась, что ей было сложно вернуться на сцену после болезни

Перерыв в творчестве придал звезде заряда для покорения новых вершин в карьере. МакSим в первое время не могла привыкнуть к бешеному ритму артиста, ей ни на что не хватало сил. Сейчас 35-летняя певица увлечена новым романом. Возлюбленный знаменитости прекрасно ладит с ее детьми, и дает возможность своей избраннице чувствовать себя очень счастливой. Иногда, признается артистка, эти отношения мешают в работе. МакSим шутит, ей, чтобы с головой уйти в творчество, следует еще раз развестись.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:41

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