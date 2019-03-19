Певица МакSим призналась, что ей было сложно вернуться на сцену после болезни





Отдых помог МакSим обрести внутреннюю гармонию и полностью восстановить здоровье, уделить достаточно времени своим подрастающим дочерям - 9-летней Александре и 4-летней Марии. В то же время исполнительница поняла, что женщина не должна превращаться в домохозяйку, а быть занятой, иметь возможность реализовать себя.Перерыв в творчестве придал звезде заряда для покорения новых вершин в карьере. МакSим в первое время не могла привыкнуть к бешеному ритму артиста, ей ни на что не хватало сил. Сейчас 35-летняя певица увлечена новым романом. Возлюбленный знаменитости прекрасно ладит с ее детьми, и дает возможность своей избраннице чувствовать себя очень счастливой. Иногда, признается артистка, эти отношения мешают в работе. МакSим шутит, ей, чтобы с головой уйти в творчество, следует еще раз развестись.