"Папины дочки": Оксана Самойлова показала снимок Джигана с подросшими дочерьми

Оксана Самойлова часто рассказывает поклонникам о том, как воспитывает своих детей и чем они любят заниматься. Звезда подчеркивает, что в их семье царит любовь и взаимопонимание, так как отец, репер Джиган, также много времени уделяет наследницам.На новом фото три дочери Оксаны Самойловой и Джигана нежно обнимают отца и смотрят прямо в кадр. Супруга ласково назвала певца "папешкой", а фанаты поспешили заметить, как девочки подросли и стали похожи на своего звездного отца.