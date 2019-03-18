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"Папины дочки": Оксана Самойлова показала снимок Джигана с подросшими дочерьми

Модель Оксана Самойлова, супруга известного репера Джигана опубликовала на своей странице в Instagram трогательный снимок. Певец предстал на фото в окружении своих подросших дочерей.
"Папины дочки": Оксана Самойлова показала снимок Джигана с подросшими дочерьми

Оксана Самойлова часто рассказывает поклонникам о том, как воспитывает своих детей и чем они любят заниматься. Звезда подчеркивает, что в их семье царит любовь и взаимопонимание, так как отец, репер Джиган, также много времени уделяет наследницам.

На новом фото три дочери Оксаны Самойловой и Джигана нежно обнимают отца и смотрят прямо в кадр. Супруга ласково назвала певца "папешкой", а фанаты поспешили заметить, как девочки подросли и стали похожи на своего звездного отца.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 21:41

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