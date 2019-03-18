"Папины дочки": Оксана Самойлова показала снимок Джигана с подросшими дочерьми
Модель Оксана Самойлова, супруга известного репера Джигана опубликовала на своей странице в Instagram трогательный снимок. Певец предстал на фото в окружении своих подросших дочерей.
Оксана Самойлова часто рассказывает поклонникам о том, как воспитывает своих детей и чем они любят заниматься. Звезда подчеркивает, что в их семье царит любовь и взаимопонимание, так как отец, репер Джиган, также много времени уделяет наследницам.
На новом фото три дочери Оксаны Самойловой и Джигана нежно обнимают отца и смотрят прямо в кадр. Супруга ласково назвала певца "папешкой", а фанаты поспешили заметить, как девочки подросли и стали похожи на своего звездного отца.
Оксана Самойлова часто рассказывает поклонникам о том, как воспитывает своих детей и чем они любят заниматься. Звезда подчеркивает, что в их семье царит любовь и взаимопонимание, так как отец, репер Джиган, также много времени уделяет наследницам.
На новом фото три дочери Оксаны Самойловой и Джигана нежно обнимают отца и смотрят прямо в кадр. Супруга ласково назвала певца "папешкой", а фанаты поспешили заметить, как девочки подросли и стали похожи на своего звездного отца.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 21:41