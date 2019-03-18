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Кабриолет и купе Bentley Continental GT получили «доступную» версию с V8

Британский производитель Bentley выпустил «доступную» версию модели Continental GT, машина выпущена в двух кузовах: купе и кабриолет. Под капотом установили V-образный 6-цилиндровый бензиновый мотор с объемом рабочей камеры 4,0 л.
Кабриолет и купе Bentley Continental GT получили «доступную» версию с V8

Имеется двойной турбонаддув, максимальная мощность ДВС составляет 550 л. с. при 770 Нм крутящего момента. Предусмотрена система, при необходимости отключающая несколько цилиндров. В качестве трансмиссии предложили 8-ступенчатую АКПП, переключение происходит за 0,2 с. До контрольных 100 км/ч купе разгоняется за 3,9 с, кабриолет – за 4,0 с. Максимальная скорость машины составляет 318 км/ч. Потенциальным покупателям предложат семь вариантов окраски кузова обеих версий. У кабриолета стандартной опцией являются разные тона складной крыши. Модель Bentley Continental GT V8 получила пневматическую подвеску, предусмотрена регулировка жесткости.

Применена активная система Dynamic Ride, препятствующая кренам, она помогает достичь устойчивости машины при движении на большой скорости. К дилерам купе и кабриолет Bentley Continental GT в версии с V8 начнут поставлять в первом квартале 2020 года.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:53

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