Меган Маркл призналась в любви своему другу - официанту Маркусу Андерсону
Меган Маркл на своей странице в соцсети призналась в любви давнему другу Маркусу Андерсону. Ранее он работал официантом в одном из модных канадских заведении, сейчас – глобальным консультантом.
Молодые люди познакомились 8 лет назад в Торонто, куда Меган Маркл переехала для участия в съёмках «Форс-мажоров». Маркус Андерсон поддерживал актрису после её развода с кинорежиссёром Тревором Энгельсоном, а также знакомил с новыми претендентами на её сердце.
Бывший официант теперь лично знаком с такими подругами герцогини Сассекса, как Джессика Малруни и Амаль Клуни. Он также был в числе приглашённых на вечеринку, организованную Меган Маркл в минувшем месяце в честь предстоящего появления на свет её первенца.
«Не знаю, что бы я без тебя делала, мой дорогой друг. Ты всегда приходил мне на помощь. Без тебя моя жизнь не была бы такой яркой», – написала в блоге супруга принца Гарри. Знаменитость добавила, что очень любит Маркуса Андерсона, а также желает ему много счастливых дней.
Молодые люди познакомились 8 лет назад в Торонто, куда Меган Маркл переехала для участия в съёмках «Форс-мажоров». Маркус Андерсон поддерживал актрису после её развода с кинорежиссёром Тревором Энгельсоном, а также знакомил с новыми претендентами на её сердце.
Бывший официант теперь лично знаком с такими подругами герцогини Сассекса, как Джессика Малруни и Амаль Клуни. Он также был в числе приглашённых на вечеринку, организованную Меган Маркл в минувшем месяце в честь предстоящего появления на свет её первенца.
«Не знаю, что бы я без тебя делала, мой дорогой друг. Ты всегда приходил мне на помощь. Без тебя моя жизнь не была бы такой яркой», – написала в блоге супруга принца Гарри. Знаменитость добавила, что очень любит Маркуса Андерсона, а также желает ему много счастливых дней.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:25