Меган Маркл призналась в любви своему другу - официанту Маркусу Андерсону

Молодые люди познакомились 8 лет назад в Торонто, куда Меган Маркл переехала для участия в съёмках «Форс-мажоров». Маркус Андерсон поддерживал актрису после её развода с кинорежиссёром Тревором Энгельсоном, а также знакомил с новыми претендентами на её сердце.Бывший официант теперь лично знаком с такими подругами герцогини Сассекса, как Джессика Малруни и Амаль Клуни. Он также был в числе приглашённых на вечеринку, организованную Меган Маркл в минувшем месяце в честь предстоящего появления на свет её первенца.написала в блоге супруга принца Гарри. Знаменитость добавила, что очень любит Маркуса Андерсона, а также желает ему много счастливых дней.