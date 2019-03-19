Актриса Ирина Пегова опубликовала архивные фото с дочерью
Ирина Пегова решила поделиться архивными фото с дочкой Таней. Она опубликовала серию из шести снимков в сети Instagram. Съёмка проводилась в стенах репетиционного зала МХАТа.
Подписав данные фото, Ирина Пегова заметила, что для неё это очень ценные снимки, а также счастливые мгновения с дочкой, которая давно уже выросла. Поклонникам актрисы очень понравились данные публикации. Они сделали массу различных комплиментов в отношении мамы и дочки Тани. Некоторые заметили, что малышка на снимках очень схожа с отцом.
Недавно многие фолловеры в Сети раскритиковали Ирину Пегову за публикацию серии фотографий в нижнем белье. По мнению некоторых пользователей, для 40-летней российской актрисы такое поведение неприемлемо.
Подписав данные фото, Ирина Пегова заметила, что для неё это очень ценные снимки, а также счастливые мгновения с дочкой, которая давно уже выросла. Поклонникам актрисы очень понравились данные публикации. Они сделали массу различных комплиментов в отношении мамы и дочки Тани. Некоторые заметили, что малышка на снимках очень схожа с отцом.
Недавно многие фолловеры в Сети раскритиковали Ирину Пегову за публикацию серии фотографий в нижнем белье. По мнению некоторых пользователей, для 40-летней российской актрисы такое поведение неприемлемо.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:11