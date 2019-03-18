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В Саратове мужчина погиб после падения с 6-го этажа

В Саратове сегодня, 18 марта в утреннее время мужчина погиб после падения с 6-го этажа дома. Личность гражданина устанавливается.
В Саратове мужчина погиб после падения с 6-го этажа

Инцидент произошел по улице 1-й Пионерской, а сигнал в центр медицины катастроф Саратовской области поступил около 12:00. На месте происшествия работали специалисты учреждения. На вид погибшему мужчине 50 лет.

По некоторым данным, гражданин проживал вместе с сожительницей, с которой злоупотреблял спиртными напитками. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:53

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