В Саратове мужчина погиб после падения с 6-го этажа
В Саратове сегодня, 18 марта в утреннее время мужчина погиб после падения с 6-го этажа дома. Личность гражданина устанавливается.
Инцидент произошел по улице 1-й Пионерской, а сигнал в центр медицины катастроф Саратовской области поступил около 12:00. На месте происшествия работали специалисты учреждения. На вид погибшему мужчине 50 лет.
По некоторым данным, гражданин проживал вместе с сожительницей, с которой злоупотреблял спиртными напитками. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
Инцидент произошел по улице 1-й Пионерской, а сигнал в центр медицины катастроф Саратовской области поступил около 12:00. На месте происшествия работали специалисты учреждения. На вид погибшему мужчине 50 лет.
По некоторым данным, гражданин проживал вместе с сожительницей, с которой злоупотреблял спиртными напитками. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:53