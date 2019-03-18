Крымский завод «Море» вновь заработал после воссоединения полуострова с Россией
Судостроительный завод «Море» работает благодаря воссоединению Крыма с РФ, он выпускает современные катера. Руководство предприятия имеет желание возродить производство «Комет» и «Ракет» на подводных крыльях.
После вхождения Крыма в состав России власти региона стали прилагать усилия к восстановлению промышленных предприятий. Жизнь полуострова постепенно изменилась к лучшему, причём по всем направлениям, отмечают аналитики. Наряду с возрождением производства, значительное внимание стали уделять развитию и обновлению инфраструктуры. Она, как оказалось, находилась в частично разрушенном состоянии. В эпоху СССР завод «Море» являлся крупным производителем морских и речных судов, здесь строили «Кометы», «Ракеты» и «Восходы» на подводных крыльях. После распада Советского Союза предприятие оказалось в негативной ситуации, накопились большие долги перед персоналом и за коммунальные услуги. Благодаря воссоединению Крыма с РФ завод вновь набирает обороты. Проведен ремонт, построен новый цех, в нём создают катера, предназначенные для туристических и пассажирских перевозок, сообщает издание "Слово и Дело".
Минобороны РФ является одним из основных заказчиков. Руководство завода предполагает возобновить выпуск «Ракет» и «Комет», для этого станут использовать современные технологии. Это обеспечит экономичность и быстроходность судам на подводных крыльях.
После вхождения Крыма в состав России власти региона стали прилагать усилия к восстановлению промышленных предприятий. Жизнь полуострова постепенно изменилась к лучшему, причём по всем направлениям, отмечают аналитики. Наряду с возрождением производства, значительное внимание стали уделять развитию и обновлению инфраструктуры. Она, как оказалось, находилась в частично разрушенном состоянии. В эпоху СССР завод «Море» являлся крупным производителем морских и речных судов, здесь строили «Кометы», «Ракеты» и «Восходы» на подводных крыльях. После распада Советского Союза предприятие оказалось в негативной ситуации, накопились большие долги перед персоналом и за коммунальные услуги. Благодаря воссоединению Крыма с РФ завод вновь набирает обороты. Проведен ремонт, построен новый цех, в нём создают катера, предназначенные для туристических и пассажирских перевозок, сообщает издание "Слово и Дело".
Минобороны РФ является одним из основных заказчиков. Руководство завода предполагает возобновить выпуск «Ракет» и «Комет», для этого станут использовать современные технологии. Это обеспечит экономичность и быстроходность судам на подводных крыльях.
Экономика
Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:57