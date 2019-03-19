Адвокат о наследстве Владимира Этуша: Актер при жизни составил завещание





Этуш нажил за годы работы в театре и кино дачу на берегу водохранилища под Икшей, трехкомнатную квартиру в центре Москвы, обзавелся счетом в банке. Вокруг сбережений актера несколько лет назад разгорелся скандал. В прессе появилась информация о банкире, считавшемся другом семьи звезды, едва не ограбившем его на 28 млн рублей.На имущество легендарного актера, скончавшегося 9 марта от остановки сердца, могут претендовать его супруга Елена и дочь Раиса. Недоброжелатели предвкушали скандал вокруг раздела состояния звезды, но его адвокат разочаровал хейтеров: Владимир Абрамович еще при жизни позаботился о родственниках. В 2004 году знаменитость составил завещание, упомянув в нем дорогих ему людей. Жена и дочь Этуша проинформированы о содержании документа, поэтому никаких сюрпризов при вступлении их в права наследования через полгода не ожидается.