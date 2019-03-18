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Эксперты поделились секретами успеха войскового комплекта «Ратник-Арктика»

Эксперты поделились секретами успеха войскового современного комплекта под названием «Ратник-Арктика». Данное обмундирование разработали специально для применения в местах, где преобладают очень неблагоприятные климатические условия.
Эксперты поделились секретами успеха войскового комплекта «Ратник-Арктика»

Специалисты в первую очередь выделяют особый жилет. Его оснастили электрообогревателем, который помогает сохранять комфортную температуру человеческого тела даже при условиях арктических холодов. В комплект также входят уникальные трехпалые перчатки. Они помогают сохранить руки в тепле. В них можно легко пользоваться некоторыми видами оборудования. В изготовлении свитера использовалась натуральная шерсть, его длина не сковывает передвижения владельца. Он отлично защищает тело человека при минусовых температурах. По мнению экспертов, приборы обогрева, имеющиеся внутри, функционируют от довольно мощного аккумулятора.

Создатели костюма отмечают, что владелец сможет на протяжении суток пребывать в условиях арктических морозов без вреда для человеческого здоровья.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:56

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