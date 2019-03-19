«Пересечь мир за 8 часов»: В Великобритании стартуют испытания самолёта с двигателем SABRE





По словам создателей прямоточного SABRE, сотрудников компании Reaction Engines, одним из достоинств их разработки является универсальность – то есть двигателем можно будет оборудовать не только сверхзвуковые самолёты, но также и ракеты. Принцип действия таких модернизированных устройств, преобразующих энергию в механическую работу, заключается в следующем: на скорости, превышающей таковую звука, поток набегающих воздушных масс увеличивается настолько, что турбины становятся просто бесполезными. Теоретически, разработка двигателя предельно упрощается: в нём комбинируются воздухозаборник и камера сгорания. Однако на практике при экстремальных скоростях появляются и такие же требования к технологиям и материалам, а также возникает необходимость фактически в ещё одном двигателе, позволяющем с нуля разогнаться до сверхзвука.Процесс разработки SABRE поддерживается оборонным концерном BAE Systems, двигательной компанией Rolls-Royce, авиагигантом Boeing и британским правительством. В государстве уже возведен цех, предназначенный для тестирования SABRE. Что касается предварительного охладителя, площадкой для его испытаний станет штат Колорадо.Как уверяют разработчики SABRE, этот двигатель, благодаря охлаждению, сможет функционировать в атмосферном режиме на скорости, достигающей почти 6 000 км/ч, а в ракетном режиме без забора воздуха – до 30 000 км/ч. Иными словами, самолёту, оборудованному SABRE, на преодоление расстояния из Великобритании в Австралию потребуется всего 4 часа.