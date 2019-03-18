Apple неожиданно выпустила новые iPad Air и iPad mini





Разрешение экрана обновленного iPad Air составляет 10,5 дюйма. «Сердцем» устройства выступает фирменный процессор A12 Bionics, также имеется система Touch ID.Пользователям младшей версии iPad mini предоставляется гаджет с 7,9-дюймовым дисплеем. Особенностью обеих планшетов является возможность работы со стилусом Apple Pencil первого поколения.В России купить iPad Air можно за 43 тыс. рублей (64 ГБ) или 55,5 тыс. рублей (256 ГБ). Стоимость iPad mini колеблется от 33 до 56 тыс. рублей в зависимости от комплектации.