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Apple неожиданно выпустила новые iPad Air и iPad mini

Известный бренд Apple неожиданно выпустил новинки планшетов iPad Air и iPad mini. Заявления об анонсе гаджетов от производителя не поступало.
Apple неожиданно выпустила новые iPad Air и iPad mini

Разрешение экрана обновленного iPad Air составляет 10,5 дюйма. «Сердцем» устройства выступает фирменный процессор A12 Bionics, также имеется система Touch ID.

Пользователям младшей версии iPad mini предоставляется гаджет с 7,9-дюймовым дисплеем. Особенностью обеих планшетов является возможность работы со стилусом Apple Pencil первого поколения.

В России купить iPad Air можно за 43 тыс. рублей (64 ГБ) или 55,5 тыс. рублей (256 ГБ). Стоимость iPad mini колеблется от 33 до 56 тыс. рублей в зависимости от комплектации.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:44

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