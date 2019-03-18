Ольга Бузова раскрыла настоящее имя и отчество ребенка Алены Рапунцель

"Сына Алены зовут Богдан Дмитриевич Савкин", – удивила всех Бузова.





На видео можно видеть ведущую Ольгу Бузову, которая поведала, что участник реалити-шоу Илья Яббаров всё-таки узнал имя сына, которого ему родила Алена Савкина-Рапунцель.Ольга Бузова рассказывает, что на фотосессии Илья поссорился с сестрой Рапунцель-старшей. И тут же выяснилось, что в честь своего отца девушка дала ребенку отчество Дмитриевич.А то, что многие были весьма удивлены, это факт.Надо сказать, что Рапунцель-младшая не скрывала собственного разочарования к Яббарову. Разговаривая с Владом Кадони, Алена утверждала, что Илья является биологическим папой ребенка, но в свидетельстве о рождении отцом его никто не поставил, а стоит там банальный прочерк.Алёна после этого сказала, что сначала отчаялась надеяться на воссоединение с бывшим возлюбленным, а потом его просто забыла. Также она отмечает, что ждёт появления в своей жизни настоящей любви.