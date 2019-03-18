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Ольга Бузова раскрыла настоящее имя и отчество ребенка Алены Рапунцель

В социальных сетях появился ролик будущего выпуска телепроекта "Дом-2".

На видео можно видеть ведущую Ольгу Бузову, которая поведала, что участник реалити-шоу Илья Яббаров всё-таки узнал имя сына, которого ему родила Алена Савкина-Рапунцель.
Ольга Бузова раскрыла настоящее имя и отчество ребенка Алены Рапунцель

Ольга Бузова рассказывает, что на фотосессии Илья поссорился с сестрой Рапунцель-старшей. И тут же выяснилось, что в честь своего отца девушка дала ребенку отчество Дмитриевич.

"Сына Алены зовут Богдан Дмитриевич Савкин", – удивила всех Бузова.

А то, что многие были весьма удивлены, это факт.
Ольга Бузова раскрыла настоящее имя и отчество ребенка Алены Рапунцель

Надо сказать, что Рапунцель-младшая не скрывала собственного разочарования к Яббарову. Разговаривая с Владом Кадони, Алена утверждала, что Илья является биологическим папой ребенка, но в свидетельстве о рождении отцом его никто не поставил, а стоит там банальный прочерк.
Ольга Бузова раскрыла настоящее имя и отчество ребенка Алены Рапунцель

Алёна после этого сказала, что сначала отчаялась надеяться на воссоединение с бывшим возлюбленным, а потом его просто забыла. Также она отмечает, что ждёт появления в своей жизни настоящей любви.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:26

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