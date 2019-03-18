Цена и качество: Назван ТОП-5 лучших 10-дюймовых планшетов на 2019 год

ASUS Transformer Mini T103HAF

Samsung Galaxy Tab A 10.5" 4G

Apple iPad (2018) 128Gb Wi-Fi

Huawei MediaPad M5 10.8 64Gb LTE

Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T835 64Gb





Стоимость такого устройства в России составляет примерно 26 тысяч рублей. За данную сумму пользователь получает один из лучших планшетов-трансформеров на рынке, который с легкостью превращается в полноценный ноутбук. Вес устройства составляет около 620 граммов, ввиду чего его легко и удобно брать с собой в поездки. Клавиатура закреплена не стационарно, давая возможность отсоединять ее при необходимости. В качестве операционной системы для планшета была выбрана Windows 10, адаптирована под использование тачпада и сенсорного дисплея. В сочетании с процессором Intel Atom x5 Z8350 устройство может работать с довольно тяжелыми приложениями и даже многими современными играми. Объем оперативной памяти планшета составляет 4 гигабайта, а для расширения ПЗУ можно присоединить жесткий диск при помощи разъема USB. За автономность устройства отвечает аккумулятор, рассчитанный на 10 часов активного использования. Производитель включил в перечень функций планшета 4G LTE, но в России она не поддерживается.Стоимость планшета от корейской компании составляет примерно 22,5 тысячи рублей. Модель была презентована в августе 2018 года и получила массу хороших отзывов от пользователей благодаря демократичному ценнику и качественным техническим характеристикам. В качестве основы для планшета была выбрана операционная система Android 8.1. Процессор Qualcomm Snapdragon 450 и оперативная память на 3 гигабайта дают возможность работать с простейшими программами без багов и зависаний. Сеть 4G LTE в данном случае поддерживается в России, так как связь обеспечивается при помощи обычной SIM-карты. Емкость батареи составляет 7,3 тысячи миллиампер часов, что важно при длительной работе устройства. В автономном режиме планшет может функционировать до 15 часов. При весе в 53 грамма устройство станет незаменимым помощником для деловых людей и пользователей, которым нужно постоянно получать доступ к информации.Данное устройство можно отнести к перечню флагманов. Его стоимость составляет примерно 30 тысяч рублей. За работу планшета отвечает процессор Apple A10 на 4 ядра, установленный вместе с 2 гигабайтами оперативной памяти. Производитель не предусмотрел слот для карты памяти, однако ПЗУ должно хватить для любой потребности. Разрешение основной камеры устройства составляет 8 мегапикселей. В качестве ключа доступа к прибору используется дактилоскопический датчик. При объеме оперативной памяти всего в 2 гигабайта устройство может справляться со всеми поставленными задачами, в чем ему помогает адаптивная операционная система. В автономном режиме планшет может проработать до 10 часов в зависимости от возлагаемой на него нагрузки. Еще одной важной особенностью устройства является поддержка стилуса и подключения внешней клавиатуры, но только от производителя.Данный прибор занимает второе место в рейтинге благодаря оптимальному соотношению стоимости и технических характеристик. Операционная система Android 8.0 и процессор HiSilicon Kirin 960 обеспечивают хорошую производительность, которую можно сопоставить даже с самыми дорогими конкурентами устройства. Емкость аккумулятора прибора составляет 7,5 тысячи миллиампер часов. Для защиты доступа к планшету применяется дактилоскопический датчик. Доступ в интернет на устройстве осуществляется при помощи приемников 3G и 4G LTE. При необходимости пользователь может подключить к планшету SIM-карту и использовать его в качестве коммуникатора.Компания Samsung всегда отличалась качественными планшетами. Данная модель также не является исключением. Он работает на базе операционной системы Android 8.0 и процессора Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти на приборе составляет 4 гигабайта, но этого вполне достаточно для выполнения базовых функций. Также в планшете есть поддержка клавиатуры и стилуса S Pen. За автономность устройства отвечает аккумулятор с емкостью на 7,3 тысячи миллиампер часов. Среди его особенностей стоит выделить вес всего в 483 грамма, что делает его удобным для транспортировки. Стоимость планшета составляет примерно 45,9 тысячи рублей, однако ее оправдывает оптимальный набор важных функций, необходимых для современного пользователя.