Цена и качество: Назван ТОП-5 лучших 10-дюймовых планшетов на 2019 год
Мир портативных гаджетов расширяется с каждым годом. Крупные компании стараются выпустить прибор, который сможет угодить всем пользователям, имея приемлемое соотношение цены и качества. Журналисты издания «Дни24» подготовили перечень лучших планшетов с диагональю 10 дюймов, присутствующих на рынке России на 2019 год.
Стоимость такого устройства в России составляет примерно 26 тысяч рублей. За данную сумму пользователь получает один из лучших планшетов-трансформеров на рынке, который с легкостью превращается в полноценный ноутбук. Вес устройства составляет около 620 граммов, ввиду чего его легко и удобно брать с собой в поездки. Клавиатура закреплена не стационарно, давая возможность отсоединять ее при необходимости. В качестве операционной системы для планшета была выбрана Windows 10, адаптирована под использование тачпада и сенсорного дисплея. В сочетании с процессором Intel Atom x5 Z8350 устройство может работать с довольно тяжелыми приложениями и даже многими современными играми. Объем оперативной памяти планшета составляет 4 гигабайта, а для расширения ПЗУ можно присоединить жесткий диск при помощи разъема USB. За автономность устройства отвечает аккумулятор, рассчитанный на 10 часов активного использования. Производитель включил в перечень функций планшета 4G LTE, но в России она не поддерживается.
Стоимость планшета от корейской компании составляет примерно 22,5 тысячи рублей. Модель была презентована в августе 2018 года и получила массу хороших отзывов от пользователей благодаря демократичному ценнику и качественным техническим характеристикам. В качестве основы для планшета была выбрана операционная система Android 8.1. Процессор Qualcomm Snapdragon 450 и оперативная память на 3 гигабайта дают возможность работать с простейшими программами без багов и зависаний. Сеть 4G LTE в данном случае поддерживается в России, так как связь обеспечивается при помощи обычной SIM-карты. Емкость батареи составляет 7,3 тысячи миллиампер часов, что важно при длительной работе устройства. В автономном режиме планшет может функционировать до 15 часов. При весе в 53 грамма устройство станет незаменимым помощником для деловых людей и пользователей, которым нужно постоянно получать доступ к информации.
Данное устройство можно отнести к перечню флагманов. Его стоимость составляет примерно 30 тысяч рублей. За работу планшета отвечает процессор Apple A10 на 4 ядра, установленный вместе с 2 гигабайтами оперативной памяти. Производитель не предусмотрел слот для карты памяти, однако ПЗУ должно хватить для любой потребности. Разрешение основной камеры устройства составляет 8 мегапикселей. В качестве ключа доступа к прибору используется дактилоскопический датчик. При объеме оперативной памяти всего в 2 гигабайта устройство может справляться со всеми поставленными задачами, в чем ему помогает адаптивная операционная система. В автономном режиме планшет может проработать до 10 часов в зависимости от возлагаемой на него нагрузки. Еще одной важной особенностью устройства является поддержка стилуса и подключения внешней клавиатуры, но только от производителя.
Данный прибор занимает второе место в рейтинге благодаря оптимальному соотношению стоимости и технических характеристик. Операционная система Android 8.0 и процессор HiSilicon Kirin 960 обеспечивают хорошую производительность, которую можно сопоставить даже с самыми дорогими конкурентами устройства. Емкость аккумулятора прибора составляет 7,5 тысячи миллиампер часов. Для защиты доступа к планшету применяется дактилоскопический датчик. Доступ в интернет на устройстве осуществляется при помощи приемников 3G и 4G LTE. При необходимости пользователь может подключить к планшету SIM-карту и использовать его в качестве коммуникатора.
Компания Samsung всегда отличалась качественными планшетами. Данная модель также не является исключением. Он работает на базе операционной системы Android 8.0 и процессора Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти на приборе составляет 4 гигабайта, но этого вполне достаточно для выполнения базовых функций. Также в планшете есть поддержка клавиатуры и стилуса S Pen. За автономность устройства отвечает аккумулятор с емкостью на 7,3 тысячи миллиампер часов. Среди его особенностей стоит выделить вес всего в 483 грамма, что делает его удобным для транспортировки. Стоимость планшета составляет примерно 45,9 тысячи рублей, однако ее оправдывает оптимальный набор важных функций, необходимых для современного пользователя.
ASUS Transformer Mini T103HAF
Стоимость такого устройства в России составляет примерно 26 тысяч рублей. За данную сумму пользователь получает один из лучших планшетов-трансформеров на рынке, который с легкостью превращается в полноценный ноутбук. Вес устройства составляет около 620 граммов, ввиду чего его легко и удобно брать с собой в поездки. Клавиатура закреплена не стационарно, давая возможность отсоединять ее при необходимости. В качестве операционной системы для планшета была выбрана Windows 10, адаптирована под использование тачпада и сенсорного дисплея. В сочетании с процессором Intel Atom x5 Z8350 устройство может работать с довольно тяжелыми приложениями и даже многими современными играми. Объем оперативной памяти планшета составляет 4 гигабайта, а для расширения ПЗУ можно присоединить жесткий диск при помощи разъема USB. За автономность устройства отвечает аккумулятор, рассчитанный на 10 часов активного использования. Производитель включил в перечень функций планшета 4G LTE, но в России она не поддерживается.
Samsung Galaxy Tab A 10.5" 4G
Стоимость планшета от корейской компании составляет примерно 22,5 тысячи рублей. Модель была презентована в августе 2018 года и получила массу хороших отзывов от пользователей благодаря демократичному ценнику и качественным техническим характеристикам. В качестве основы для планшета была выбрана операционная система Android 8.1. Процессор Qualcomm Snapdragon 450 и оперативная память на 3 гигабайта дают возможность работать с простейшими программами без багов и зависаний. Сеть 4G LTE в данном случае поддерживается в России, так как связь обеспечивается при помощи обычной SIM-карты. Емкость батареи составляет 7,3 тысячи миллиампер часов, что важно при длительной работе устройства. В автономном режиме планшет может функционировать до 15 часов. При весе в 53 грамма устройство станет незаменимым помощником для деловых людей и пользователей, которым нужно постоянно получать доступ к информации.
Apple iPad (2018) 128Gb Wi-Fi
Данное устройство можно отнести к перечню флагманов. Его стоимость составляет примерно 30 тысяч рублей. За работу планшета отвечает процессор Apple A10 на 4 ядра, установленный вместе с 2 гигабайтами оперативной памяти. Производитель не предусмотрел слот для карты памяти, однако ПЗУ должно хватить для любой потребности. Разрешение основной камеры устройства составляет 8 мегапикселей. В качестве ключа доступа к прибору используется дактилоскопический датчик. При объеме оперативной памяти всего в 2 гигабайта устройство может справляться со всеми поставленными задачами, в чем ему помогает адаптивная операционная система. В автономном режиме планшет может проработать до 10 часов в зависимости от возлагаемой на него нагрузки. Еще одной важной особенностью устройства является поддержка стилуса и подключения внешней клавиатуры, но только от производителя.
Huawei MediaPad M5 10.8 64Gb LTE
Данный прибор занимает второе место в рейтинге благодаря оптимальному соотношению стоимости и технических характеристик. Операционная система Android 8.0 и процессор HiSilicon Kirin 960 обеспечивают хорошую производительность, которую можно сопоставить даже с самыми дорогими конкурентами устройства. Емкость аккумулятора прибора составляет 7,5 тысячи миллиампер часов. Для защиты доступа к планшету применяется дактилоскопический датчик. Доступ в интернет на устройстве осуществляется при помощи приемников 3G и 4G LTE. При необходимости пользователь может подключить к планшету SIM-карту и использовать его в качестве коммуникатора.
Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T835 64Gb
Компания Samsung всегда отличалась качественными планшетами. Данная модель также не является исключением. Он работает на базе операционной системы Android 8.0 и процессора Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти на приборе составляет 4 гигабайта, но этого вполне достаточно для выполнения базовых функций. Также в планшете есть поддержка клавиатуры и стилуса S Pen. За автономность устройства отвечает аккумулятор с емкостью на 7,3 тысячи миллиампер часов. Среди его особенностей стоит выделить вес всего в 483 грамма, что делает его удобным для транспортировки. Стоимость планшета составляет примерно 45,9 тысячи рублей, однако ее оправдывает оптимальный набор важных функций, необходимых для современного пользователя.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 20:34