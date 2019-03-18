Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта: Юлия Началова много переживала и пыталась «разделить себя»





Ясновидящая назвала знаменитость очень красивой исполнительницей и «яркой личностью». Еще на момент их знакомства участница «Битвы экстрасенсов» заметила, как на фоне стрессов от любви угасает звезда. По ее словам, Началова много переживала и пыталась «разделить себя». Из-за отсутствия эвтюмии у нее и активизировались все болезни.Кажетта не стала сообщать актрисе о смерти, хоть и видела, как здоровье покидает ее. Она считает, что умереть в молодости - судьба знаменитости, хоть она и не травила организм какими-либо вредными привычками. Ее стрессы были из-за спутников жизни. Шаманка дала всем совет - восстанавливать свои силы, посещая особые места и слушая приятные звуки.