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Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта: Юлия Началова много переживала и пыталась «разделить себя»

Финалистка телевизионного проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта рассказала, что пару лет назад Юлия Началова обращалась к ней за консультацией. Шаманка назвала главные причины смерти певицы.
Финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта: Юлия Началова много переживала и пыталась «разделить себя»

Ясновидящая назвала знаменитость очень красивой исполнительницей и «яркой личностью». Еще на момент их знакомства участница «Битвы экстрасенсов» заметила, как на фоне стрессов от любви угасает звезда. По ее словам, Началова много переживала и пыталась «разделить себя». Из-за отсутствия эвтюмии у нее и активизировались все болезни.

Кажетта не стала сообщать актрисе о смерти, хоть и видела, как здоровье покидает ее. Она считает, что умереть в молодости - судьба знаменитости, хоть она и не травила организм какими-либо вредными привычками. Ее стрессы были из-за спутников жизни. Шаманка дала всем совет - восстанавливать свои силы, посещая особые места и слушая приятные звуки.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:20

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