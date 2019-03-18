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Компания ООО «М13» разработала уникальное ПО для мониторинга интернет-пространства

Успех любой современной компании невозможен без качественного анализа интернет-пространства. Мониторинг Всемирной паутины позволяет не только следить за репутацией предприятия, но и разрабатывать эффективные модели его развития. В помощь фирмам создаются специальные программы – одной из наиболее прогрессивных сегодня считается информационно-аналитическая система онлайн-мониторинга СМИ «Катюша» от ООО «М13».
Компания ООО «М13» разработала уникальное ПО для мониторинга интернет-пространства

По словам генерального директора ООО «М13» Александра Бадикова, в настоящее время качественно следить за медиапространством вручную – задача трудновыполнимая, которая едва ли под силу даже компании с большим штатом. Анализ огромного количества ресурсов сейчас разумнее доверять машинам, которые умеют работать с огромными массивами данных. Так, например, базу «Катюши» заведено порядка 40 тысяч источников, автоматизированный анализ большого объема данных позволяет качественно собирать статистику, минимизировать информационный шум и в максимально сжатые сроки получать информацию в режиме «одного окна».

К слову, «Катюшу» на средства частных инвесторов разработала команда из 150 айти-специалистов. Программу используют во многих государственных структурах (даже в Кремле) и в ряде крупных компаний, а значит она уже доказала свою высокую эффективность и зарекомендовала себя уникальным российским программным обеспечением с надежными характеристиками информационной безопасности и конфиденциальности данных.

Подробнее о компании ООО «М13» можно узнать на портале www.m13.su и в телеграм-канале https://t.me/M13_channel



 
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Добавил: Роман Сегодня, 20:00

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