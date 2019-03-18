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Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон отпраздновала с друзьями переезд в Монако

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон (Блюменкранц) попрощалась со своими друзьями.
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон отпраздновала с друзьями переезд в Монако

По словам телезнаменитости, она до сих пор не может поверить в то, что теперь будет жить в Монако.

Стоит напомнить, что о своем переезде в городок на побережье Средиземного моря Тата рассказала еще несколько месяцев назад. Впрочем, многочисленные поклонники блондинки до последнего надеялись, что бывший супруг Валерий все-таки сможет уговорить молодую мамочку остаться в Москве.

Как выяснилось вчера, Абрамсон вопреки всем ожиданиям фанатов, все-таки переезжает в Монако. Тата опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых публикаций, под которыми сообщила, что сейчас празднует с друзьями свой переезд в Европу.
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон отпраздновала с друзьями переезд в Монако

Также девушка указала на то, что будет скучать по своим приятелям, однако понимает, что время от времени они смогут видеться, ведь она будет прилетать в Москву.

На данный момент интернет-пользователи принялись вовсю желать экс-участнице «Дома-2» легкого переезда, а также просят длинноволосую красавицу «не пропадать» из социальных сетей и продолжать радовать их своими яркими фотографиями, но теперь из Монако.

К слову, пока неизвестно, попрощалась ли Тата со своим бывшим супругом Валерием Блюменкранцем, ведь сейчас у мужчины не самый лучший период, его бросила девушка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:01

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