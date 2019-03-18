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США стремятся переломить ядерное превосходство РФ «боевым кулаком» в Европе

В США создают мощный «боевой кулак» в Европе, предполагая, что это позволит разговаривать с РФ с позиции силы. В тоже время новое моделирование ядерного конфликта показало, что США и их партнёры будут полностью уничтожены.
США стремятся переломить ядерное превосходство РФ «боевым кулаком» в Европе

Компьютерная модель ядерной войны между Вашингтоном и Москвой отрабатывалась в 2015 году, причём на стороне США выступила Европа. Расчеты показали, после этого в РФ уцелеют 18 млн человек, для противоположной стороны наступит «плачевная история». В настоящее время Вашингтон накапливает силы, считают эксперты. В 2018 году Пентагон вновь провёл моделирование военных действий. Выяснилось, что новые ракетные разработки России не оставят противникам никаких шансов. После обмена ударами в РФ останется около 32 млн человек, США и Европа будут полностью поражены. Это беспокоит американцев, отмечают специалисты. В Белом доме не отказываются от стратегии превентивного удара. В Европе создаётся «боевой кулак» с целью атаки по стратегическим объектам России.

«Кулак» должен позволить, как считают в Вашингтоне, получить ядерное превосходство над Москвой. Понимая это, РФ станет качественно улучшать свою армию, не реагируя на попытки извне начать «холодную войну», считают политологи. Об этом сообщает медиа-издание «ПолитЭксперт».



 
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Политика
Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:06

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