АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Цена и качество: Назван ТОП-5 лучших 10-дюймовых планшетов на 2019 год
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов опроверг слухи о цепи смертей его участников

Продюсер телевизионного проекта «Последний герой» Александр Любимов, ответил тем, кто считает, что смерти знаменитостей связаны с участием в шоу. Он посоветовал обратить внимание на ведущего Николая Дроздова, он уже два раза принимал участие в телешоу, но при этом пребывает в отличном состоянии духа и здоровья.
Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов опроверг слухи о цепи смертей его участников

Пользователи Всемирной паутины заметили, что смерть Юлии Началовой - уже девятая утрата из участников проекта, которые неожиданно ушли из жизни. Среди них Жанна Фриске, Децл и Яна Волкова.

Александр Любимов отметил, что его главной заботой был 81-летний российский ученый Николай Николаевич Дроздов, и с ним все хорошо после съемок двух сезонов «Последнего героя». Исходя из этого, он считает абсурдным искать мистические совпадения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Папины дочки": Оксана Самойлова
В Москве по неизвестной причине умер
«Юная Орнелла Мути»: Алеся Кафельникова
В Москве 17-летний подросток выжил
Продюсер проекта «Последний герой»
Крымский завод «Море» вновь заработал
Эксперты поделились секретами успеха
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ксения Собчак возмущена рассуждениями
Ксения Бородина публично ответила
В Сети продолжают обсуждать, почему
В Саратове мужчина погиб после падения
В Подмосковье подросток выжил после
Apple неожиданно выпустила новые iPad
Цена и качество: Назван ТОП-5 лучших
Ольга Бузова раскрыла настоящее имя и
Финалистка «Битвы экстрасенсов»
США стремятся переломить ядерное
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Компания ООО «М13» разработала
Эксперты: Автоворы разработали
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер рассказала,
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина может
Смартфон Huawei P Smart Plus 2019
«Войны, наводнения и мировой
Дочь Юлии Началовой Вера после известия
В Сети опубликован концепт Italdesign
Возлюбленный Юлии Началовой Вячеслав
Ольга Бузова не стесняется вместо
Xiaomi анонсировала новые беспроводные
Просмотреть все новости