Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов опроверг слухи о цепи смертей его участников





Пользователи Всемирной паутины заметили, что смерть Юлии Началовой - уже девятая утрата из участников проекта, которые неожиданно ушли из жизни. Среди них Жанна Фриске, Децл и Яна Волкова.Александр Любимов отметил, что его главной заботой был 81-летний российский ученый Николай Николаевич Дроздов, и с ним все хорошо после съемок двух сезонов «Последнего героя». Исходя из этого, он считает абсурдным искать мистические совпадения.