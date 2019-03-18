Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов опроверг слухи о цепи смертей его участников
Продюсер телевизионного проекта «Последний герой» Александр Любимов, ответил тем, кто считает, что смерти знаменитостей связаны с участием в шоу. Он посоветовал обратить внимание на ведущего Николая Дроздова, он уже два раза принимал участие в телешоу, но при этом пребывает в отличном состоянии духа и здоровья.
Пользователи Всемирной паутины заметили, что смерть Юлии Началовой - уже девятая утрата из участников проекта, которые неожиданно ушли из жизни. Среди них Жанна Фриске, Децл и Яна Волкова.
Александр Любимов отметил, что его главной заботой был 81-летний российский ученый Николай Николаевич Дроздов, и с ним все хорошо после съемок двух сезонов «Последнего героя». Исходя из этого, он считает абсурдным искать мистические совпадения.
Пользователи Всемирной паутины заметили, что смерть Юлии Началовой - уже девятая утрата из участников проекта, которые неожиданно ушли из жизни. Среди них Жанна Фриске, Децл и Яна Волкова.
Александр Любимов отметил, что его главной заботой был 81-летний российский ученый Николай Николаевич Дроздов, и с ним все хорошо после съемок двух сезонов «Последнего героя». Исходя из этого, он считает абсурдным искать мистические совпадения.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:11