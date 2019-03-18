Дочь Юлии Началовой Вер Алдонина может унаследовать долг матери в 20 млн рублей

Фролов проживал в роскошных апартаментах Началовой, доставшихся ей от отца ее ребенка Евгения Алдонина. Хоккеист выплатил своей знаменитой жене 20 млн рублей в качестве компенсации за половину квартиры. После расставания со спортсменом певица заявила, что не получала от бывшего мужа никаких денег, а он в ответ обратился в суд.По словам юриста Сурова, жилплощадь достанется дочери Началовой, как только она достигнет совершеннолетия. Однако вместе с апартаментами Вера Алдонина унаследует долг матери, если Фролов докажет свою правоту. Правозащитник не считает 20 млн рублей слишком большой суммой для хоккеиста и надеется, что тот откажется от притязаний на квартиру экс-супруги и не станет судиться с ее родственниками.