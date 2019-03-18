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Дочь Юлии Началовой Вер Алдонина может унаследовать долг матери в 20 млн рублей

Незадолго до смерти Юлия Началова судилась с экс-супругом Александром Фроловым из-за квартиры. Правозащитник Максим Суров в выпуске «Прямого эфира», посвященном артистке, отметил, что по закону жилплощадь перейдет ее дочери Вере и вместе с ней весь долг звезды в 20 млн рублей.
Дочь Юлии Началовой Вер Алдонина может унаследовать долг матери в 20 млн рублей

Фролов проживал в роскошных апартаментах Началовой, доставшихся ей от отца ее ребенка Евгения Алдонина. Хоккеист выплатил своей знаменитой жене 20 млн рублей в качестве компенсации за половину квартиры. После расставания со спортсменом певица заявила, что не получала от бывшего мужа никаких денег, а он в ответ обратился в суд.

По словам юриста Сурова, жилплощадь достанется дочери Началовой, как только она достигнет совершеннолетия. Однако вместе с апартаментами Вера Алдонина унаследует долг матери, если Фролов докажет свою правоту. Правозащитник не считает 20 млн рублей слишком большой суммой для хоккеиста и надеется, что тот откажется от притязаний на квартиру экс-супруги и не станет судиться с ее родственниками.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:30

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