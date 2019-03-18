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Звезда «Дома-2» Ольга Ветер рассказала, как чуть не подралась с двумя парнями

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Ветер призналась, что на днях едва не сцепилась с двумя незнакомыми парнями.
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер рассказала, как чуть не подралась с двумя парнями

По словам телезнаменитости, потасовка чуть не произошла в одном из ночных московских клубов.

Не секрет, что Ольга давно не является участницей телепроекта «Дом-2», однако за ее личной жизнью по-прежнему внимательно следят многочисленные телезрители. Длинноволосая красавица в одиночку воспитывает сына Мишу, которому и пытается отыскать нового папу, ведь, как известно, Глеб Жемчугов (Клубничка) не хочет проводить время с наследником.

На днях Ветер выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала о том, что посетила в компании близкой подруги Кристины Дерябиной столичный ночной клуб. Ольга отметила, что в какой-то момент к ней подошло два парня, которые захотели познакомиться с ней, однако она решила им отказать.

По словам звезды «Дома-2», она ласково объяснила молодым людям, что не хочет знакомиться с ними, но те принялись оскорблять ее и буквально втаптывать в грязь. Когда же Ольга попыталась отойти от парней, то они и вовсе «озверели» и накинулись на нее.

В итоге Ветер пришлось отбиваться от «надоедливых» поклонников сумочкой, а избежать драки Ольге помогла ее подруга, которая вовремя подоспела и прогнала навязчивых молодых людей.

К слову, экс-участница «Дома-2» отметила, что была шокирована, когда увидела, что никто из мужчин в этом клубе не попытался вступиться за нее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:38

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