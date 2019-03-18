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Эксперты: Автоворы разработали изощренный способ угона дорогих машин

Автоворы разработали изощренный способ угона дорогостоящих автомобилей, заявляют эксперты. Вначале похитители проникают в салон и внедряют ещё один ключ. Уходя, они разбивают стекло, спустя некоторое время машину угоняют.
Эксперты: Автоворы разработали изощренный способ угона дорогих машин

Согласно с новой схемой, о намерениях воров владелец машины догадывается на поздней стадии совершения преступления. Изначально собственник авто воспринимает всё так, как будто в его автомобиль забрались, чтобы похитить ценную вещь. Вор проникает в салон и прописывает третий ключ. Злоумышленник считывает всю информацию из «мозгов» иномарки. Уходя, он разбивает окно. Автовладелец не обращается в полицию, он меняет стекло и пылесосит автомобиль. После этого его машину угоняют с целым окном и в чистом виде, отмечают специалисты. Воры действуют по разработанной схеме (через штатный OBD-разъем). «Они втыкаются, далее включается зажигание с помощью кнопочки «старт-стоп», - рассказал один из экспертов.

Современным похитителям приходится прибегать к доскональному пониманию алгоритмов автомобильной электроники. Владельцам машин советуют повышать уровень безопасности.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:52

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