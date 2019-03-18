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Дочь Юлии Началовой Вера после известия о смерти матери проплакала всю ночь

Вера Алдонина, 12-летняя наследница Юлии Началовой, тяжело переживает тяжелую утрату. Дочь певицы и известного футболиста, узнав о смерти матери, проплакала всю ночь.
Дочь Юлии Началовой Вера после известия о смерти матери проплакала всю ночь

Об этом сообщили создатели Instagram-блога, запущенного в качестве официальной группы в память артистки, скончавшейся в результате серьезных осложнений заболевания суставов. В аккаунте появилось совместное фото Началовой и ее близкой подруги Лены Лениной. На снимке певица запечатлена со своей неизменной лучезарной улыбкой на лице.

Авторы блога сообщили, что дочери артистки только накануне вечером рассказали о трагедии. Девочка рыдала всю ночь. После смерти Началовой ее наследница переедет жить к отцу Евгению Алдонину. Певица и спортсмен после развода сумели сохранить хорошие отношения, и Вера часто гостила в доме папы.

Удочерить девочку не прочь и Лена Ленина. Светская львица считает своим долгом помочь наследнице Началовой и в память о покойной подруге окружить ее дочь заботой и любовью. С подобным заявлением выступила и вдова Александра Абдулова, относившаяся к звезде с особой теплотой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:05

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