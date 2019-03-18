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Возлюбленный Юлии Началовой Вячеслав Кудря не терял надежды на ее выздоровление

Несколько месяцев назад Юлия Началова начала отношения с Вячеславом Кудрей. На шоу у Андрея Малахова возлюбленный певицы поделился, что до последнего не терял надежды на ее выздоровление.
Возлюбленный Юлии Началовой Вячеслав Кудря не терял надежды на ее выздоровление

Вячеслав Кудря рассказал Андрею Малахову по Skype, что находится в глубоком трауре и благодарит всех за поддержку. По его словам, каждый раз информация от врачей об улучшении состояния здоровья его возлюбленной воспринималась как счастье. По этой причине близкие звезды обнадеживали себя, веря в выздоровление Началовой в кратчайший срок, однако этого так и не случилось.

Российской исполнительницы Юлии Началовой не стало 16 марта. Она скончалась в одной из клиник столицы в возрасте 38 лет.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:53

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