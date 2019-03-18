Возлюбленный Юлии Началовой Вячеслав Кудря не терял надежды на ее выздоровление
Несколько месяцев назад Юлия Началова начала отношения с Вячеславом Кудрей. На шоу у Андрея Малахова возлюбленный певицы поделился, что до последнего не терял надежды на ее выздоровление.
Вячеслав Кудря рассказал Андрею Малахову по Skype, что находится в глубоком трауре и благодарит всех за поддержку. По его словам, каждый раз информация от врачей об улучшении состояния здоровья его возлюбленной воспринималась как счастье. По этой причине близкие звезды обнадеживали себя, веря в выздоровление Началовой в кратчайший срок, однако этого так и не случилось.
Российской исполнительницы Юлии Началовой не стало 16 марта. Она скончалась в одной из клиник столицы в возрасте 38 лет.
Вячеслав Кудря рассказал Андрею Малахову по Skype, что находится в глубоком трауре и благодарит всех за поддержку. По его словам, каждый раз информация от врачей об улучшении состояния здоровья его возлюбленной воспринималась как счастье. По этой причине близкие звезды обнадеживали себя, веря в выздоровление Началовой в кратчайший срок, однако этого так и не случилось.
Российской исполнительницы Юлии Началовой не стало 16 марта. Она скончалась в одной из клиник столицы в возрасте 38 лет.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:53