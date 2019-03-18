АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети показали тестовое видео с новым смартфоном Samsung Galaxy A 60
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Ольга Бузова не стесняется вместо священника давать благословление на брак

Накануне в эфире скандального телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова опять попала впросак.

Зрители реалити-шоу обвинили возомнившую о себе ведущую, ни много-ни мало, в богохульстве.
Ольга Бузова не стесняется вместо священника давать благословление на брак

Надо отметить, что хейтеры давно считают девушку чуть ли не поклонницей дьявола. Например, болельщиков очень смущает положение пальцев, которые вечно показывает Бузова. Знающие люди утверждают, что этот жест считается символом нечистой силой.

И вот накануне Оля и вовсе опустилась до самого настоящего богохульства.

Желание Бузовой благословить отношения Юли Ефременковой и Мондезира Свет-Амура болельщики сочли издевательством над всеми верующими. А всё дело в том, что Бузова как раз и сказала, что она благословляет эту пару.
Ольга Бузова не стесняется вместо священника давать благословление на брак

Ведь никто, кроме священнослужителей, не может давать свои благословления на брак, а вот Бузова взяла на себя такую ответственность, говорят зрители телестройки.

Правда, саму девушку нюансы нисколько не смутили. Когда-то девушка открыто назвала себя второй личностью после Путина, а теперь многие полагают, что ещё чуть-чуть и Ольга Бузова заговорит о своей особой миссии на Земле.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США стремятся переломить ядерное
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Компания ООО «М13» разработала
Эксперты: Автоворы разработали
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер рассказала,
Дочь Юлии Началовой Вер Алдонина может
Смартфон Huawei P Smart Plus 2019
«Войны, наводнения и мировой
Дочь Юлии Началовой Вера после известия
В Сети опубликован концепт Italdesign
Возлюбленный Юлии Началовой Вячеслав
Ольга Бузова не стесняется вместо
Xiaomi анонсировала новые беспроводные
В Костроме на уроке скончалась
Марина Африкантова пригрозила
Анна Исаева: 8 марта Юлия Началова
Ученые в некрополе китайского
LADA Ellada вошла в ТОП-5 самых
Влад Соколовский в Лос-Анджелесе
Специалисты Hennessey прокачали версию
Редакторы «Дома-2» огласили
Оглашены цены на новые OLED-телевизоры
Егор Крид заговорил словами Ольги
Анна Бузова по неосторожности опозорила
Ольга Рапунцель в случае развода будет
«Слова любви нужны при жизни»: Яна
Милена Безбородова не следит за
В Кузбассе двое пропавших накануне
Volkswagen Passat после рестайлинга
Просмотреть все новости