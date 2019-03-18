Ольга Бузова не стесняется вместо священника давать благословление на брак





Зрители реалити-шоу обвинили возомнившую о себе ведущую, ни много-ни мало, в богохульстве.Надо отметить, что хейтеры давно считают девушку чуть ли не поклонницей дьявола. Например, болельщиков очень смущает положение пальцев, которые вечно показывает Бузова. Знающие люди утверждают, что этот жест считается символом нечистой силой.И вот накануне Оля и вовсе опустилась до самого настоящего богохульства.Желание Бузовой благословить отношения Юли Ефременковой и Мондезира Свет-Амура болельщики сочли издевательством над всеми верующими. А всё дело в том, что Бузова как раз и сказала, что она благословляет эту пару.Ведь никто, кроме священнослужителей, не может давать свои благословления на брак, а вот Бузова взяла на себя такую ответственность, говорят зрители телестройки.Правда, саму девушку нюансы нисколько не смутили. Когда-то девушка открыто назвала себя второй личностью после Путина, а теперь многие полагают, что ещё чуть-чуть и Ольга Бузова заговорит о своей особой миссии на Земле.