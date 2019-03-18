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В Костроме на уроке скончалась 15-летняя школьница

В конце прошлой недели в Костроме на уроке умерла 15-летняя школьница. Как отметили одноклассники скончавшейся девушки, она потеряла сознание, после того как поднялась из-за парты и последовала к доске для выполнения задания педагога.
В Костроме на уроке скончалась 15-летняя школьница

Прибывшие медики бригады скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую на протяжении двух часов, рассказал корреспондентам Костромы один из учеников учебного учреждения. После этого девушке вроде как стало лучше – по крайне мере, такая информация была озвучена для остальных школьников.

Позднее выяснилось, что ребёнок всё-таки скончался. В СК города инцидент подтвердили, но подробности не разглашаются.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:50

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