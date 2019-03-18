В Костроме на уроке скончалась 15-летняя школьница





Прибывшие медики бригады скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую на протяжении двух часов, рассказал корреспондентам Костромы один из учеников учебного учреждения. После этого девушке вроде как стало лучше – по крайне мере, такая информация была озвучена для остальных школьников.Позднее выяснилось, что ребёнок всё-таки скончался. В СК города инцидент подтвердили, но подробности не разглашаются.