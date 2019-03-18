В Костроме на уроке скончалась 15-летняя школьница
В конце прошлой недели в Костроме на уроке умерла 15-летняя школьница. Как отметили одноклассники скончавшейся девушки, она потеряла сознание, после того как поднялась из-за парты и последовала к доске для выполнения задания педагога.
Прибывшие медики бригады скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую на протяжении двух часов, рассказал корреспондентам Костромы один из учеников учебного учреждения. После этого девушке вроде как стало лучше – по крайне мере, такая информация была озвучена для остальных школьников.
Позднее выяснилось, что ребёнок всё-таки скончался. В СК города инцидент подтвердили, но подробности не разглашаются.
Прибывшие медики бригады скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую на протяжении двух часов, рассказал корреспондентам Костромы один из учеников учебного учреждения. После этого девушке вроде как стало лучше – по крайне мере, такая информация была озвучена для остальных школьников.
Позднее выяснилось, что ребёнок всё-таки скончался. В СК города инцидент подтвердили, но подробности не разглашаются.
exclusive
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:50