Анна Исаева: 8 марта Юлия Началова упала в обморок и чувствовала себя очень плохо





На связь по Skype во время ток-шоу вышла Анна Исаева, являющаяся пресс-секретарём Юлии Началовой. Она поведала о последних словах певицы. Знаменитость позвонила своей помощнице 8 марта по телефону и сказала, что не знает, почему упала дома в обморок и ей очень плохо. По словам Исаевой, когда певица попала в больницу, медики сказали, что ничего страшного не случилось, и они спасут, а также вылечат артистку.Помощница Началовой заметила, что певица позволила ей говорить прессе все, что она посчитает нужным, так как доверяет полностью ей. Она сказала, что родственники Началовой до последнего надеялись, что всё будет хорошо.