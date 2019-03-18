Марина Африкантова пригрозила подписчикам, что обидится на них, если они не будут ставить ей лайки

«Обижусь на вас и ничего не буду выкладывать, а тем, кто меня действительно любит, буду лично в Директ скидывать новые снимки! Вот ... Вот ... классная идея кстати..», - написала Африкантова.

«Не ругайся, Мариночка, уже поставили», - пишут сейчас поклонники Марины.

Несколько часов назад Африкантова опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой решила обсудить снижение активности в ее профиле.Стоит отметить, что еще недавно Марину буквально обожали, а ее подписчики не упускали возможности, чтобы в очередной раз не отметить, насколько их любимица красива и умна.Впрочем, на сегодняшний день, по словам избранницы Капаклы, все изменилось. В своем новом блоге Марина решила пригрозить подписчикам, что если и дальше так продолжится, она перестанет выкладывать в профиль свежие фотографии.Участница реалити-шоу «Дом-2» поспешила указать на то, что ей даже комментарии от поклонников не нужны, главное, чтобы они ставили лайки под ее свежими публикациями.Нужно сказать, что Марина даже попыталась пристыдить своих фанатов и поинтересовалась у них, не стыдно ли им. К слову, новая фотография Африкантовой, под которой она «отчитала» своих подписчиков, за считанные часы набрала почти 44 тысячи лайков.