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Марина Африкантова пригрозила подписчикам, что обидится на них, если они не будут ставить ей лайки

Избранница Романа Капаклы – Марина Африкантова призналась, что может обидеться на своих подписчиков, если они перестанут оценивать ее фотографии.
Марина Африкантова пригрозила подписчикам, что обидится на них, если они не будут ставить ей лайки

Несколько часов назад Африкантова опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой решила обсудить снижение активности в ее профиле.

Стоит отметить, что еще недавно Марину буквально обожали, а ее подписчики не упускали возможности, чтобы в очередной раз не отметить, насколько их любимица красива и умна.

Впрочем, на сегодняшний день, по словам избранницы Капаклы, все изменилось. В своем новом блоге Марина решила пригрозить подписчикам, что если и дальше так продолжится, она перестанет выкладывать в профиль свежие фотографии.
Марина Африкантова пригрозила подписчикам, что обидится на них, если они не будут ставить ей лайки

«Обижусь на вас и ничего не буду выкладывать, а тем, кто меня действительно любит, буду лично в Директ скидывать новые снимки! Вот ... Вот ... классная идея кстати..», - написала Африкантова.

Участница реалити-шоу «Дом-2» поспешила указать на то, что ей даже комментарии от поклонников не нужны, главное, чтобы они ставили лайки под ее свежими публикациями.

Нужно сказать, что Марина даже попыталась пристыдить своих фанатов и поинтересовалась у них, не стыдно ли им. К слову, новая фотография Африкантовой, под которой она «отчитала» своих подписчиков, за считанные часы набрала почти 44 тысячи лайков.

«Не ругайся, Мариночка, уже поставили», - пишут сейчас поклонники Марины.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:49

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