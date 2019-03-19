Выдвижную камеру смартфона Oppo F11 Pro можно использовать по 100 раз в день 6 лет подряд
Компания Oppo похвасталась огромным ресурсом выдвижной фронтальной камеры мобильного аппарата F11 Pro. Судя по посту в Twitter, механизм в смартфоне рассчитан на его использование сто раз в день на протяжении шести лет.
Такой потенциал выдвижного съемочного модуля позволит владельцу Oppo F11 Pro не беспокоиться об его быстром выходе из строя. Кроме фронтальной камеры на 16 Мп, аппарат оборудован основной с двумя датчиками на 48 и 5 Мп. Устройство поддерживает режим Super Night Mode, позволяющий получать качественные фотографии при плохом освещении.
Смартфон, базирующийся на однокристальном чипсете MediaTek Helio P70, оборудован 6,53-дюймовым дисплеем, занимающим 90,9% площади передней панели. F11 Pro от Oppo наделен 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, поддерживает технологию быстрой подзарядки VOOC Flash Charge, но главная его особенность - выдвижная камера с огромным ресурсом.
Такой потенциал выдвижного съемочного модуля позволит владельцу Oppo F11 Pro не беспокоиться об его быстром выходе из строя. Кроме фронтальной камеры на 16 Мп, аппарат оборудован основной с двумя датчиками на 48 и 5 Мп. Устройство поддерживает режим Super Night Mode, позволяющий получать качественные фотографии при плохом освещении.
Смартфон, базирующийся на однокристальном чипсете MediaTek Helio P70, оборудован 6,53-дюймовым дисплеем, занимающим 90,9% площади передней панели. F11 Pro от Oppo наделен 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, поддерживает технологию быстрой подзарядки VOOC Flash Charge, но главная его особенность - выдвижная камера с огромным ресурсом.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:11