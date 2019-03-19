Выдвижную камеру смартфона Oppo F11 Pro можно использовать по 100 раз в день 6 лет подряд





Такой потенциал выдвижного съемочного модуля позволит владельцу Oppo F11 Pro не беспокоиться об его быстром выходе из строя. Кроме фронтальной камеры на 16 Мп, аппарат оборудован основной с двумя датчиками на 48 и 5 Мп. Устройство поддерживает режим Super Night Mode, позволяющий получать качественные фотографии при плохом освещении.Смартфон, базирующийся на однокристальном чипсете MediaTek Helio P70, оборудован 6,53-дюймовым дисплеем, занимающим 90,9% площади передней панели. F11 Pro от Oppo наделен 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, поддерживает технологию быстрой подзарядки VOOC Flash Charge, но главная его особенность - выдвижная камера с огромным ресурсом.