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Выдвижную камеру смартфона Oppo F11 Pro можно использовать по 100 раз в день 6 лет подряд

Компания Oppo похвасталась огромным ресурсом выдвижной фронтальной камеры мобильного аппарата F11 Pro. Судя по посту в Twitter, механизм в смартфоне рассчитан на его использование сто раз в день на протяжении шести лет.
Выдвижную камеру смартфона Oppo F11 Pro можно использовать по 100 раз в день 6 лет подряд

Такой потенциал выдвижного съемочного модуля позволит владельцу Oppo F11 Pro не беспокоиться об его быстром выходе из строя. Кроме фронтальной камеры на 16 Мп, аппарат оборудован основной с двумя датчиками на 48 и 5 Мп. Устройство поддерживает режим Super Night Mode, позволяющий получать качественные фотографии при плохом освещении.

Смартфон, базирующийся на однокристальном чипсете MediaTek Helio P70, оборудован 6,53-дюймовым дисплеем, занимающим 90,9% площади передней панели. F11 Pro от Oppo наделен 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, поддерживает технологию быстрой подзарядки VOOC Flash Charge, но главная его особенность - выдвижная камера с огромным ресурсом.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:11

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