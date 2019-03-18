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Эксперты назвали избавляющие от вздутия живота продукты

Британские специалисты в области питания рассказали о продуктах, помогающих избавиться от вздутия живота и метеоризма. Среди цитрусовых эффективно помогают апельсины. Далее рекомендуется отказаться от употребления капусты.
Эксперты назвали избавляющие от вздутия живота продукты

Вздутие живота приносит немало дискомфорта, вместе с тем имеется возможность избавиться от него. Эксперты указывают на апельсины, данные плоды следует признать неплохим решением. Указывается на клетчатку и калий, они способствуют регулированию уровня натрия в организме. Именно данный элемент провоцирует ощущение вздутия, заявляют специалисты. К цитрусовым относят грейпфруты, лимоны и мандарины. Наряду с апельсинами избавиться от метеоризма помогут киви, авокадо и бананы. В ряде случаев положительное действие окажут несолёные фисташки. Специалисты рекомендуют исключить из рациона капусту и яблоки, они способствуют вздутию живота.

Метеоризм, проявляющийся на протяжении долгого времени, может указывать на предрасположенность женщин к раку яичников. В подобных случаях следует обратиться к врачам.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 22:11

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