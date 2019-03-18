Эксперты назвали избавляющие от вздутия живота продукты





Вздутие живота приносит немало дискомфорта, вместе с тем имеется возможность избавиться от него. Эксперты указывают на апельсины, данные плоды следует признать неплохим решением. Указывается на клетчатку и калий, они способствуют регулированию уровня натрия в организме. Именно данный элемент провоцирует ощущение вздутия, заявляют специалисты. К цитрусовым относят грейпфруты, лимоны и мандарины. Наряду с апельсинами избавиться от метеоризма помогут киви, авокадо и бананы. В ряде случаев положительное действие окажут несолёные фисташки. Специалисты рекомендуют исключить из рациона капусту и яблоки, они способствуют вздутию живота.Метеоризм, проявляющийся на протяжении долгого времени, может указывать на предрасположенность женщин к раку яичников. В подобных случаях следует обратиться к врачам.