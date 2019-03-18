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Редакторы «Дома-2» огласили окончательный список участников свадебного конкурса

Редакторы проекта «Дом-2» огласили окончательный список участников свадебного конкурса, учитывая выбывших в первом этапе. Зрители по прежнему отрицательно относятся к большинству претендентов на выигрыш, считая основную часть пар «фейковыми».
Редакторы «Дома-2» огласили окончательный список участников свадебного конкурса

На телестройке «Дом-2» уже совсем скоро начнётся традиционный конкурс «Свадьба на миллион». Предварительный список участников уже появлялся в Сети, но теперь, учитывая вскрывшиеся обстоятельства во время проверки на полиграфе, оглашён окончательный перечень участвующих пар.
Редакторы «Дома-2» огласили окончательный список участников свадебного конкурса

Известно, что сражаться за победу в этом году в свадебном конкурсе предстоит ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой и Мондезиру Свет-Амуру, который лишь недавно заявил о своей симпатии к той. Кроме того, к конкурсу допустили Илью Яббарова, но уже не с Алёной Савкиной, а в паре с Маргаритой Ларченко. Также в перечне претендентов на победу остаются Майя Донцова и Алексей Купин, Марина Африкантова и Роман Капаклы, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко.
Редакторы «Дома-2» огласили окончательный список участников свадебного конкурса

Якобы сыграть свадьбу ещё раз захотели Саша Черно и Иосиф Оганесян. Редакторы «Дома-2» решили включить в свадебную гонку Саймона Марданшина с Анастасией Якуб, недавно пришедшего Романа Гриценко с Ириной Пинчук, Алексея Безуса и Милену Безбородову, а также Татьяну Строкову с Даниилом Сахновым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:20

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