Редакторы «Дома-2» огласили окончательный список участников свадебного конкурса





На телестройке «Дом-2» уже совсем скоро начнётся традиционный конкурс «Свадьба на миллион». Предварительный список участников уже появлялся в Сети, но теперь, учитывая вскрывшиеся обстоятельства во время проверки на полиграфе, оглашён окончательный перечень участвующих пар.Известно, что сражаться за победу в этом году в свадебном конкурсе предстоит ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой и Мондезиру Свет-Амуру, который лишь недавно заявил о своей симпатии к той. Кроме того, к конкурсу допустили Илью Яббарова, но уже не с Алёной Савкиной, а в паре с Маргаритой Ларченко. Также в перечне претендентов на победу остаются Майя Донцова и Алексей Купин, Марина Африкантова и Роман Капаклы, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко.Якобы сыграть свадьбу ещё раз захотели Саша Черно и Иосиф Оганесян. Редакторы «Дома-2» решили включить в свадебную гонку Саймона Марданшина с Анастасией Якуб, недавно пришедшего Романа Гриценко с Ириной Пинчук, Алексея Безуса и Милену Безбородову, а также Татьяну Строкову с Даниилом Сахновым.