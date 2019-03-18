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Влад Соколовский в Лос-Анджелесе скучает по дочери Мие

Влад Соколовский снимает очередной клип в Лос-Анджелесе. В личном Instagram-микроблоге певец обнародовал видео с участием дочери Мии и заявил, что очень соскучился по своей «маленькой, удивительной и сладкой девочке».
Влад Соколовский в Лос-Анджелесе скучает по дочери Мие

«Осталось потерпеть всего пару дней», - написал Соколовский. Артиста все устраивает в Лос-Анджелесе: и нереальная погода, и творческая атмосфера, и окружающие его нереальные люди. Однако его душа разрывается от разлуки с дочерью. Судя по видео, певец обожает свою «сладкую» малышку и любит проводить с ней свободное время. На ролике представлен момент общения звездного отца с наследницей.

Поклонников трогательная публикация Соколовского привела в восторг. Многие назвали дочь артиста, рожденную в браке с Ритой Дакотой, настоящим ангелом. Хейтеры не упустили момента «уколоть» знаменитость, отметив, мол, он мог бы проводить с малышкой больше времени, если бы не его неподобающие поступки, приведшие к разводу с супругой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:32

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