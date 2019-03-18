АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети показали тестовое видео с новым смартфоном Samsung Galaxy A 60
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Анна Бузова по неосторожности опозорила возлюбленного в Сети

Сестра известной певицы Анна Бузова по неосторожности опозорила в Сети своего возлюбленного. Девушка высмеяла то, как выглядит бизнесмен, когда звонит ей по видеосвязи.
Анна Бузова по неосторожности опозорила возлюбленного в Сети

В Instagram Анны Бузовой в разделе Stories появилась новая публикация, в которой та показала, как выглядит её возлюбленный во время разговоров по видеосвязи. Девушка высмеяла небритость и выпирающий второй подбородок бизнесмена, держащего телефон не перед лицом, а немного ниже, таким образом по неосторожности опозорив мужчину в Сети.
Анна Бузова по неосторожности опозорила возлюбленного в Сети

Фолловеры тут же заговорили о том, что такой поступок никак не красит Анну Бузову, а из-за подобных выходок та и вовсе может повторить судьбу сестры, оставшись одна в статусе разведённой женщины.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Влад Соколовский в Лос-Анджелесе
Специалисты Hennessey прокачали версию
Редакторы «Дома-2» огласили
Оглашены цены на новые OLED-телевизоры
Егор Крид заговорил словами Ольги
Анна Бузова по неосторожности опозорила
Ольга Рапунцель в случае развода будет
«Слова любви нужны при жизни»: Яна
Милена Безбородова не следит за
В Кузбассе двое пропавших накануне
Volkswagen Passat после рестайлинга
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений
Samsung Galaxy S10 разочаровал
Mercedes-Maybach представит в 2019 году
Instagram: Виктория Толстоганова
Московские учёные разрабатывают носимую
Смартфон Pocophone F2 получит
Анастасию Якуб без косметики сравнили с
Эксперт по ВИЧ Евгений Воронин: Юлии
Анастасия Костенко трогательно
Audi анонсировали новые кроссоверы на
Учёные: Сладкая газировка провоцирует
Юлия Началова любила дочь Игоря
Ирина Дубцова показала пост скорби по
BMW завершает тестирование BMW 1 Series
Ученые рассказали о снах-предвестниках
Елена Малышева высоко оценила условия
Ксения Собчак возмущена рассуждениями
Ксения Бородина публично ответила
В России простимулируют перевод авто на
Просмотреть все новости