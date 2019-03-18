Анна Бузова по неосторожности опозорила возлюбленного в Сети





В Instagram Анны Бузовой в разделе Stories появилась новая публикация, в которой та показала, как выглядит её возлюбленный во время разговоров по видеосвязи. Девушка высмеяла небритость и выпирающий второй подбородок бизнесмена, держащего телефон не перед лицом, а немного ниже, таким образом по неосторожности опозорив мужчину в Сети.Фолловеры тут же заговорили о том, что такой поступок никак не красит Анну Бузову, а из-за подобных выходок та и вовсе может повторить судьбу сестры, оставшись одна в статусе разведённой женщины.