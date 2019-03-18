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Ученые в некрополе китайского императора нашли правила древней игры

В КНР, в некрополе династии Хань, ученые обнаружили бамбуковые листья, на 1 тысяче из них имеются правила игры в «любо». Вырезанные из бивней слонов фигурки выставляли на игровое поле. Шесть палочек из бамбука служили игральными костями.
Ученые в некрополе китайского императора нашли правила древней игры

«Любо» в переводе с китайского означает «шесть палок». Данное настольное развлечение появилось две тысячи лет назад. Согласно правилам, в игре принимали участие два человека. К окончанию первого тысячелетия до н. э. в «шесть палок» стали играть реже. Это было вызвано ростом популярности игры «го». О первой постепенно забыли, сохранились фишки и доски, их находят в гробницах. О данном увлечении упоминают в ряде литературных трудов. Археологи до сих пор имели приближённое представление о правилах игры.

Тексты, посвященные «любо», обнаружили на бамбуковых листьях, их нашли в некрополе Лю Хэ, одного из императоров династии Хань. Он правил всего 27 дней, отмечают исследователи.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:40

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