Ученые в некрополе китайского императора нашли правила древней игры





«Любо» в переводе с китайского означает «шесть палок». Данное настольное развлечение появилось две тысячи лет назад. Согласно правилам, в игре принимали участие два человека. К окончанию первого тысячелетия до н. э. в «шесть палок» стали играть реже. Это было вызвано ростом популярности игры «го». О первой постепенно забыли, сохранились фишки и доски, их находят в гробницах. О данном увлечении упоминают в ряде литературных трудов. Археологи до сих пор имели приближённое представление о правилах игры.Тексты, посвященные «любо», обнаружили на бамбуковых листьях, их нашли в некрополе Лю Хэ, одного из императоров династии Хань. Он правил всего 27 дней, отмечают исследователи.