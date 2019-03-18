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Оглашены цены на новые OLED-телевизоры от LG

Крупнейшим южнокорейским производителем потребительской электроники и бытовой техники LG Electronics оглашены цены на новые OLED-телевизоры. Ожидать низкой стоимости новинок не следует, ведь все они относятся к флагманским моделям.
Оглашены цены на новые OLED-телевизоры от LG

Старт продаж первых OLED-телевизоров 2019 года запланирован на апрель. Тогда для приобретения станут доступны 65-дюймовый C9, оцененный производителем в $3 500, и 55-дюймовый C9 ($2 500). В мае LG начнёт реализовывать модели E9 с диагональю в 55 дюймов (стоимость составит $3 300), в июне – C9 на 77 дюймов ($7 000).
Оглашены цены на новые OLED-телевизоры от LG

Кроме того, грядущим летом в магазинах компании появятся сверхтонкие телевизоры с вариантами диагоналей 65 и 75 дюймов. Все указанные устройства будут поддерживать Apple AirPlay 2 и ряд иных современных «фишек».



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:17

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