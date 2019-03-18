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В Сети опубликован концепт Italdesign DaVinci

Студия Italdesign разработала концепт автомобиля DaVinci, проект рассчитан на мелкосерийное производство. Данный автомобиль создан в честь исполнения 500 лет со дня смерти великого художника Леонардо да Винчи.
В Сети опубликован концепт Italdesign DaVinci

Под капотом Gran Turismo расположены два электромотора, а также большая батарея, расположенная под плоским полом. Помимо этого, разработчики спроектировали вариант авто с ДВС. В отличии от оригинала, моторный отсек получил минимальные изменения во внешнем виде под установку агрегата V8 4.0 и его системы охлаждения. Что касается салона, то здесь появится более крупный туннель под карданный вал, а также полноприводная система управления.

Концепт DaVinci получил шины Pirelli P Zero Elect. По словам гендиректора Italdesign Йорга Асталоша, машина спроектирована и собрана на собственной фабрике в Монкальери, а процесс занял 64 дня. Информации о планах и датах фирма не оглашала.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:00

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