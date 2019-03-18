В Сети опубликован концепт Italdesign DaVinci





Под капотом Gran Turismo расположены два электромотора, а также большая батарея, расположенная под плоским полом. Помимо этого, разработчики спроектировали вариант авто с ДВС. В отличии от оригинала, моторный отсек получил минимальные изменения во внешнем виде под установку агрегата V8 4.0 и его системы охлаждения. Что касается салона, то здесь появится более крупный туннель под карданный вал, а также полноприводная система управления.Концепт DaVinci получил шины Pirelli P Zero Elect. По словам гендиректора Italdesign Йорга Асталоша, машина спроектирована и собрана на собственной фабрике в Монкальери, а процесс занял 64 дня. Информации о планах и датах фирма не оглашала.