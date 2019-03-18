«Слова любви нужны при жизни»: Яна Поплавская высказалась о реакции звезд на смерть Юлии Началовой
Яна Поплавская разочарована постами многих звезд, посвященных скончавшейся 16 марта Юлии Началовой. В своем Instagram-микроблоге известная актриса написала, что слова любви и восхищения требуются человеку при жизни.
Знаменитость соболезнует родственникам и друзьям Началовой, но считает посмертные дифирамбы бессмысленными. Поплавская не понимает, зачем теперь, когда певица ушла в «мир иной», снимать передачи о ней, писать посвященные ей статьи. Все это талантливые люди, включая покойную артистку, заслуживают слышать при жизни. Человек умирает, а вместе с ним исчезает и его мир, наполненный радостями и печалями, победами и поражениями. Остальные продолжают жить дальше, поэтому очень ценна поддержка и слова любви, высказанные близким при жизни.
Актрису в ее размышлениях поддержали поклонники. Некоторые отметили, что совершенно не понимают стремления людей осыпать могилу цветами. Роскошные букеты принесли бы больше радости живому человеку, а после смерти они уже не имеют значения.
Знаменитость соболезнует родственникам и друзьям Началовой, но считает посмертные дифирамбы бессмысленными. Поплавская не понимает, зачем теперь, когда певица ушла в «мир иной», снимать передачи о ней, писать посвященные ей статьи. Все это талантливые люди, включая покойную артистку, заслуживают слышать при жизни. Человек умирает, а вместе с ним исчезает и его мир, наполненный радостями и печалями, победами и поражениями. Остальные продолжают жить дальше, поэтому очень ценна поддержка и слова любви, высказанные близким при жизни.
Актрису в ее размышлениях поддержали поклонники. Некоторые отметили, что совершенно не понимают стремления людей осыпать могилу цветами. Роскошные букеты принесли бы больше радости живому человеку, а после смерти они уже не имеют значения.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:09