Анастасию Якуб без косметики сравнили с Сашей Черно





Анастасия Якуб, завоевавшая внимание практически всех мужчин на телестройке с самого первого дня своего появления там, оказалась не такой уж и идеальной красавицей, как преподносит себя в Instagram. После недавнего эфира наиболее внимательные зрители рассмотрели, как девушка выглядит в реальной жизни и уже даже сравнили Анастасию Якуб без косметики с Сашей Черно.По обсуждениям фолловеров в Сети становится понятно, что худощавое телосложение Якуб ни коим образом не делает её лучше или привлекательнее супруги Иосифа Оганесяна, ведь загоревшая и не накрашенная в кадре она смотрится как «мартышка», пишут пользователи Сети.