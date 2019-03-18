Анастасию Якуб без косметики сравнили с Сашей Черно
Зрители сравнили Анастасию Якуб без косметики с скандальной участницей Сашей Черно. Во время недавнего эфира девушка появилась в кадре с неудачного ракурса, что позволило публике рассмотреть дефекты её кожи и торчащие уши.
Анастасия Якуб, завоевавшая внимание практически всех мужчин на телестройке с самого первого дня своего появления там, оказалась не такой уж и идеальной красавицей, как преподносит себя в Instagram. После недавнего эфира наиболее внимательные зрители рассмотрели, как девушка выглядит в реальной жизни и уже даже сравнили Анастасию Якуб без косметики с Сашей Черно.
По обсуждениям фолловеров в Сети становится понятно, что худощавое телосложение Якуб ни коим образом не делает её лучше или привлекательнее супруги Иосифа Оганесяна, ведь загоревшая и не накрашенная в кадре она смотрится как «мартышка», пишут пользователи Сети.
Анастасия Якуб, завоевавшая внимание практически всех мужчин на телестройке с самого первого дня своего появления там, оказалась не такой уж и идеальной красавицей, как преподносит себя в Instagram. После недавнего эфира наиболее внимательные зрители рассмотрели, как девушка выглядит в реальной жизни и уже даже сравнили Анастасию Якуб без косметики с Сашей Черно.
По обсуждениям фолловеров в Сети становится понятно, что худощавое телосложение Якуб ни коим образом не делает её лучше или привлекательнее супруги Иосифа Оганесяна, ведь загоревшая и не накрашенная в кадре она смотрится как «мартышка», пишут пользователи Сети.